Эдуард Семёнов: «Любое повышение налогов негативно для экономики»

Правительство приняло решение о повышение НДС с 18% до 20%. Как скажется данное решение на рядовых гражданах и частных инвесторах? Зачем это делается? И в каких случаях частные инвесторы могут не только не платить, а наоборот, получить деньги от государства в виде налоговых вычетов? На вопросы SIA.RU ответил Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске.

Как повышение НДС с 18 до 20% скажется на экономике, на рядовых гражданах, частных инвесторах?

– Повышение НДС может умеренно негативно отразиться на потреблении, инфляции и темпах роста доходов, и нейтрально – на уровне безработицы. На темпах роста ВВП влияние может оказаться незначительным, если негативный эффект от снижения потребления будет компенсирован за счет роста госрасходов, в том числе за счет дополнительных поступлений от более высокой ставки налога.

Прогноз аналитиков «БКС Премьер» по базовым макроэкономическим показателям следующий: мы ожидаем роста ВВП 1,7% в 2018 и в 2019 г. в 1,9% и ускорения инфляции до 3,9% к концу 2018 и 4,3% к концу 1 квартала 2019, но потом снижения ее до 3,7% к концу 2019. Таким образом, частным инвесторам стоит учесть небольшой всплеск инфляции в конце 2018 – начале 2019 гг.

Каков ожидаемый объем поступлений в бюджет в результате повышения НДС?

– Правительство оценивает поступления в 600 млрд руб в год.

Из всех налоговых маневров является ли повышение НДС наиболее оптимальным для пополнения бюджета?

– Оптимального варианта нет – любое повышение налогов негативно для экономики, но при этом позитивно для стабильности бюджетной системы. Повышение НДС преимущественно скажется на потреблении и населении, в то время как повышение других существенных налогов (на прибыль, страховые взносы) в первую очередь сказалось бы на бизнесе и привело бы к сокращению прибылей и инвестиций.

Поскольку главный приоритет правительства – это модернизация экономики через поддержку роста инвестиций, то принятие мер, которые бы негативно отразились бы на инвестициях, было признано нецелесообразным.

Что происходит с НДС в других странах? Есть ли там тенденция к повышению или понижению налога, или же перераспределению налогового бремени и пр.?

– Общемировой тенденции нет – ситуация различная в разных странах. Однако даже после повышения ставка НДС в РФ будет на уровне средней по миру. Ну а также в связи со старением населения проблема поддержки сбалансированности бюджета становится все более острой для многих развитых стран, где также отмечается рост прямых и косвенных налогов.

Как известно, налоги не только собирают, но иногда еще и возвращают в виде вычетов. Рекомендуете ли вы своим клиентам использовать инвестиции с налоговыми льготами?

– Государство старается стимулировать розничных инвесторов использовать различные инструменты для приумножения средств, в том числе за счет налоговых льгот. И этим можно и нужно пользоваться.

Инвестиции с льготным налогообложением – это прежде всего система Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), запущенная в 2015 году. ИИС – это брокерский счет с льготой от государства в виде возможности получения инвестиционного налогового вычета. На ИИС можно приобретать различные ценные бумаги – акции, облигации, биржевые ноты и т.д. Открыть ИИС может физическое лицо — налоговый резидент РФ. При этом физическое лицо вправе иметь только один ИИС. Максимальный годовой взнос – 1 млн руб. Вносить можно только рубли. Такие счета себе открыли уже более 350 тыс. человек.

Какая именно льгота полагается владельцу счета?

– Инвестору предоставляется право выбрать один из двух вариантов вычета. Это или вычет 13% с вложений на ИИС в течение года (с суммы не более 400 тыс. рублей, а проще говоря, возврат из бюджета до 52 тыс. рублей), или же вычет 13% с дохода от всех операций по ИИС. Первая форма вычета предполагает наличие доходов (например, заработной платы), облагаемых по ставке 13%, в соответствующем налогом периоде.

О чем обязательно важно помнить владельцу такого счета?

– О том, что частичный или полный вывод средств до истечения трех лет с даты открытия ИИС означает досрочное расторжение договора и лишает инвестора права на получение налоговых вычетов.

Каковы, на ваш взгляд, основные преимущества ИИС для их владельцев?

– Во-первых, это реальный, осязаемый финансовый стимул от государства в виде возможности получить солидную налоговую льготу.

Во-вторых, ИИС – это возможность практически безболезненно попробовать свои силы на фондовом рынке, начав с понятных инструментов, например, облигаций. Можно, к примеру, разместить средства в надежные гособлигации (ОФЗ) под 7-8% годовых, а дополнительно к ним потом получить вычет в размере 13% от ежегодно инвестируемой суммы.

В-третьих, ИИС – по своей природе долгосрочный инструмент, и в этом отношении вполне удобное и интересное решение для достижения важных финансовых целей в жизни.

Как открыть ИИС в «БКС Премьер»?

– Для открытия ИИС достаточно обратиться с паспортом в любой офис компании. Открыв ИИС, инвестор может торговать самостоятельно, а может воспользоваться уже готовыми решениями – мы предлагаем широкий выбор готовых инвестиционных стратегий для разных риск-профилей. Также специалисты «БКС Премьер» помогут бесплатно оформить документы на получение вычета.

Как частному инвестору лучше всего распорядиться деньгами в текущей ситуации?

– Как нам подсказывает опыт, не бывает универсальных рецептов касательно того, как распорядиться деньгами. Все зависит, во-первых, от отношения инвестора к риску (то есть от индивидуального риск-профиля инвестора), но также и от индивидуальных целей инвестора, а также временного горизонта и множества других индивидуальных потребностей инвестора.

В своей работе мы в «БКС Премьер» опираемся на принципы и методы персонального финансового планирования (ПФП). Это означает, что для того, чтобы составить индивидуальный инвестиционный портфель мы, в первую очередь, определяем индивидуальный риск профиль инвестора.

Следующим шагом мы фиксируем финансовые цели инвестора и какими финансовыми ресурсами он в данный момент времени обладает. На выходе мы получаем некий рекомендуемый инвестиционный портфель, который должен обеспечить инвестору достижение финансовых целей, не выходя за рамки его риск-профиля. Подробную консультацию всегда можно получить у финансовых советников «БКС Премьер» в Иркутске.

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