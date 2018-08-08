Новости

На семинаре в Братске обсудят меры господдержки для субъектов малого и среднего бизнеса

8 августа 2018

Администрация Братска приглашает предпринимателей 13 августа принять участие в семинаре на тему «Меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства». Семинар пройдет с участием региональных министерств экономического развития и сельского хозяйства.

<p>Фото: bratsk-city.ru</p>

Фото: bratsk-city.ru


Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии примут участие представители Фондов: «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», «Иркутский областной гарантийный фонд», развития промышленности Иркутской области; Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»; АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»; АО «Корпорация развития Иркутской области».

Базовые темы, которые будут рассмотрены в рамках мероприятия:

  • механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей Иркутской области;
  • информация по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП;
  • финансовые меры поддержки на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий;
  • предоставление поручительств в качестве дополнительного способа обеспечения сделки по кредиту, лизингу, банковской гарантии;
  • предоставление информационных, консультационных услуг по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе проведение обучения предпринимателей;
  • участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ;
  • сопровождение инвестиционных проектов;
  • льготные условия кредитования для реализации проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентноспособных производств;
  • предоставление микрозаймов.

Семинар состоится 13 августа в 10:00 часов в администрации города Братска, конференц-зал (2 этаж).

Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить дополнительную информацию можно до 12 августа по телефонам: 349-505, 349-142, 349-146.


<p>Фото: bratsk-city.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
Марк Сартан, «Умная школа»: «Школа повышает капитализацию жилья» (видео)
Ольга Бондаренко: «Сбербанк в полной мере готов заменить деньги дольщиков»
Склады стремятся за интернет-торговлей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании