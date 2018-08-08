На семинаре в Братске обсудят меры господдержки для субъектов малого и среднего бизнеса

Администрация Братска приглашает предпринимателей 13 августа принять участие в семинаре на тему «Меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства». Семинар пройдет с участием региональных министерств экономического развития и сельского хозяйства.

Базовые темы, которые будут рассмотрены в рамках мероприятия:

механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей Иркутской области;

информация по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП;

финансовые меры поддержки на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий;

предоставление поручительств в качестве дополнительного способа обеспечения сделки по кредиту, лизингу, банковской гарантии;

предоставление информационных, консультационных услуг по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе проведение обучения предпринимателей;

участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ;

сопровождение инвестиционных проектов;

льготные условия кредитования для реализации проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентноспособных производств;

предоставление микрозаймов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии примут участие представители Фондов: «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», «Иркутский областной гарантийный фонд», развития промышленности Иркутской области; Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»; АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»; АО «Корпорация развития Иркутской области».

Семинар состоится 13 августа в 10:00 часов в администрации города Братска, конференц-зал (2 этаж).

Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить дополнительную информацию можно до 12 августа по телефонам: 349-505, 349-142, 349-146.