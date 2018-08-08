На 2,3% увеличилось электропотребление в Приангарье за год

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме за июль 2018 года составило 3924,0 млн кВт•ч, что на 2,3% выше аналогичного показателя 2017 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за июль 2018 года составила 4378,0 млн кВт•ч, что на 4,9% выше аналогичного показателя 2017 года. При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий региона снизилась на 39,7% относительно июля 2017 года, составив 343,9 млн кВт•ч. Суммарная выработка ГЭС увеличилась на 11,9%, составив 4034,1 млн кВт•ч.

С начала 2018 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 31846,9 млн кВт•ч, что больше объёма потребления за аналогичный период 2017 года на 4,0%. Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2018 года составила 28900,8 млн кВт•ч, что на 3,1%, больше объёма выработки за аналогичный период 2017 года.

В июле 2018 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. По информации пресс-службы филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, избыток электроэнергии, произведенной на территории Иркутской энергосистемы, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За июль 2018 года объём перетока из Иркутской энергосистемы составил 453,9 млн кВт•ч.

В целом с начала 2018 года объем перетока на территорию Иркутской области составил 2946,1 млн кВт•ч. Переток в Иркутскую энергосистему в основном осуществлялся в период с января по середину мая 2018 года и был обусловлен снижением выработки ГЭС по причине неблагоприятной гидрологической обстановки в водохранилищах ГЭС Ангарского каскада и увеличением электропотребления энергосистемы Иркутской области. Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, рост потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области обусловлен вводом новых потребителей – нефтеперекачивающих станций (НПС) ООО «Транснефть-Восток» (в июне и августе 2017 года введены НПС-3 и НПС-6, в сентябре 2017 года – НПС-8 и НПС-9) и горно-обогатительного комбината «Угахан» ООО «ГРК «Угахан» (в мае 2018 года), а также увеличением электропотребления ВСЖД.

Справка:



Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» создан в 2008 году. Входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области. В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13162,1 МВт. В электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 86 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 273 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ; трансформаторные подстанции и распределительные устройства электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 37 790 МВА. Площадь операционной зоны – 0,7 млн км², численность проживающего на ней населения – свыше 2,4 млн человек.

