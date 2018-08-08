Разрабатывается проект новой школы-детского сада в Тофаларии

Школа-детский сад на 169 мест может появиться в Тофаларии в недалеком будущем. В настоящее время подведомственными структурами правительства Иркутской области разрабатывается проектно-сметная документация на строительство этого социального объекта в п. Алыгджер. Обучаться в новой школе смогут дети и из соседней Нерхи, сообщает пресс-центр газеты «Областная».

Начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономического развития Иркутской области Сергей Какаулин напомнил на пресс-конференции, что в 2017 году в поселке тофаларов Нерха была введена в эксплуатацию солнечно-дизельная электростанция. Параллельно со строительством энергоисточника реконструировали линии электропередач.Сергей Какаулин назвал этот опыт уникальным для России и сообщил, что министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в настоящее время решается вопрос разработки проектно-сметной документации на реконструкцию электросетей районного центра Тофаларии – Алыгджера. Проект, вероятно, будет реализован в два этапа: на первом – реконструируют сети, на втором – возведут энергоисточник.

В числе других реализуемых мероприятий по поддержке коренных малочисленных народов Сергей Какаулин назвал выполненный ремонт школы в п. Нерха, открытие территориально обособленных подразделений Многофункциональных центров в поселках Верхняя Гутара и Алыгджер, субсидирование авиаперевозок в Тофаларию и Катангский район, в котором проживает почти половина зарегистрированных в регионе эвенков.

Много проблем коренных малочисленных районов все еще остаются нерешенными. Среди основных Евгения Гомбоева, председатель общественной организации «Этнокультурный центр народов Севера», назвала необходимость изучения родных (национальных) языков в школах, государственную поддержку мастерских народных ремесел.

Одним из механизмов поддержки коренных малочисленных народов, по мнению Евгении Гомбоевой, может стать заключение многосторонних соглашений между органами региональной исполнительной власти, местного самоуправления, представителями коренных малочисленных народов и крупным бизнесом, осуществляющим добычу полезных ископаемых на территориях проживания коренных малочисленных народов.



Строительство инфраструктурных объектов на территориях проживания коренных малочисленных народов осуществляется в рамках профильных программ министерства по жилищной политике, энергетики, транспорта и министерства строительства Иркутской области.