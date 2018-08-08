Новые санкции США могут быть очень жёсткими для России

Становятся известны подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесённого в Конгресс США сенаторами Линди Грэм и Робертом Менендесом. В частности, в нём речь идёт о запрете на операции и замораживание активов в США российских государственных банков, в том числе это коснется «Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБ». Если так, то это потенциально сильный удар по международному бизнесу российских банков.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России, «государством, спонсирующим терроризм». Это может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. Напомним, в отношении Ирана США вводила запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа. А это действительно серьёзный удар по российской экономике, перед которым все остальные санкции покажутся «цветочками». Россия привыкла жить в условиях ограничений, но такой сценарий развития событий станет сильным ударом.

Внешнеполитическое давление на Россию усиливается. Сегодня представитель госдепартамента США Хизер Науэрт призвала вывести российские войска из Абхазии и Южной Осетии. До сентября Конгресс США находится на каникулах, но первый месяц осени может стать непростым для России. Вероятность принятия законопроекта в текущей редакции мала, для конгрессменов это скорее возможность заработать политические баллы перед выборами в Конгресс, а для президента Дональда Трампа – это дополнительный инструмент давления на Россию. Но сам факт наличия такого законопроекта настораживает, речь в нём идет о самых серьёзных санкциях, это бомба замедленного действия. В последние недели российский фондовый рынок смотрится уверенно, за исключением акций «Сбербанка», в капитале которого велика доля иностранных якорных инвесторов. Если бы не низкая вероятность принятия законопроекта в текущем виде, реакция рынка была бы куда более острой.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари