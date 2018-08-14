Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых российские путешественники чаще всего бронируют автомобили этим летом. В тройку лидеров по итогам июня-августа 2018 года вошли Испания, Италия и Греция — на три эти страны пришлось около 48% общего количества бронирований.

37% клиентов сервиса OneTwoTrip бронировали автомобиль на срок от 1 до 4 дней, еще 30% на срок от 5 до 8 дней, 25% пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.

“Рейтинг популярных стран для аренды авто в летние месяцы ожидаемо возглавили страны с морскими курортами и большим количеством интересных мест, где туристы соединяют пляжный отдых с осмотром достопримечательностей. В среднем аренда авто обходится путешественникам в 2164 рублей в сутки, а значит путешествия на машине могут позволить себе даже путешественники с ограниченным бюджетом. А в Таиланде, на Кипре и в Турции авто можно арендовать всего за 1200-1700 рублей в сутки, что сравнимо со стоимостью обеда в ресторане”, — комментирует Евгений Гапоненко, руководитель направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip.

Самыми популярными моделями авто у российских путешественников стали Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500. Дороже всего аренда авто обходится путешественникам в Великобритании — 3420 рублей в сутки, а дешевле всего в Таиланде и на Кипре — 1200 рублей и 1300 рублей соответственно.

Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле (составлен на основе данных о бронировании авто за июнь-август 2018 года)