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Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле

14 августа 2018

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых российские путешественники чаще всего бронируют автомобили этим летом. В тройку лидеров по итогам июня-августа 2018 года вошли Испания, Италия и Греция — на три эти страны пришлось около 48% общего количества бронирований.

37% клиентов сервиса  OneTwoTrip бронировали автомобиль на срок от 1 до 4 дней, еще 30% на срок от 5 до 8 дней, 25% пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.

“Рейтинг популярных стран для аренды авто в летние месяцы ожидаемо возглавили страны с морскими курортами и большим количеством интересных мест, где туристы соединяют пляжный отдых с осмотром достопримечательностей. В среднем аренда авто обходится путешественникам в 2164 рублей в сутки, а значит путешествия на машине могут позволить себе даже путешественники с ограниченным бюджетом. А в Таиланде, на Кипре и в Турции авто можно арендовать всего за 1200-1700 рублей в сутки, что сравнимо со стоимостью обеда в ресторане”, — комментирует Евгений Гапоненко, руководитель направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip.

Самыми популярными моделями авто у российских путешественников стали Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500. Дороже всего аренда авто обходится путешественникам в Великобритании — 3420 рублей в сутки, а дешевле всего в Таиланде и на Кипре — 1200 рублей и 1300 рублей соответственно.

Топ-10 стран по популярности путешествий на автомобиле (составлен на основе данных о бронировании авто за июнь-август 2018 года)

Место

Страна

Средняя стоимость аренды в сутки, руб.

1

Испания

1784

2

Италия

2239

3

Греция

1995

4

Кипр

1300

5

Великобритания

3420

6

Франция

2633

7

Германия

2433

8

Бельгия

2086

9

США

3067

10

Турция

1709

11

Черногория

2112

12

Португалия

2486

13

Хорватия

1900

14

Таиланд

1200

15

Австрия

2105

/ СИА /
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