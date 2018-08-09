Опубликован топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России

На первую десятку пришлось 71,5% всей выручки 50 крупнейших компаний – 339,4 млрд руб. В прошлом году выручка первых десяти компаний составляла 348,75 млн руб., об этом говорится в рейтинге ТОП-50 ЛПК опубликованном в августовском номере журнала "Лесная индустрия".

По результатам 2017 г. тройка лидеров рейтинга лучших лесопромышленных компаний не претерпела изменений: Группа "Илим", "Монди СЛПК", Segezha Group.

Группа "Илим" закончила 2017 г. с выручкой 110,4 млрд руб. Однако для группы прошедший год охарактеризовался снижением всех финансовых показателей: выручка сократилась на 1,1%, чистая прибыль – на 27,7%, до 18,956 млрд руб..

Второе место заняла "Монди СЛПК". В 2017 г. ее выручка осталась практически на уровне предыдущего года – 54,944 млрд руб. (+0,03%).

Третью строчку рейтинга занимает Segezha Group (входит в АФК "Система"). Выручка компании в 2017 г. выросла на 1,63%, до 43,7 млрд руб. Segezha Group увеличила производство бумаги на 11,5%, до 319 тыс. т, потребительской упаковки – на 15,6%, до 37 млн шт., а выпуск бумажных мешков снизился на 6,2%, до 1,172 млн шт.

Самой быстрорастущей компанией года стала Троицкая бумажная фабрика (25-е место в рейтинге), нарастив выручку на 62,72%. В минувшем году компания заработала 3,71 млрд руб. Согласно годовому отчету, в 2017 г. фабрика начала поставки продукции на рынки Иордании, Кувейта, Канады, Саудовской Аравии, Чехии, что не могло не сказаться на увеличении продаж.

Рейтинг Топ-50 ежегодно составляется редакцией журнала "Лесная индустрия". В состав рейтинга Топ-50 входят крупнейшие компании ЛПК России, в выручке которых доля производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции составила более 50%. Распределение мест рейтинга было основано на размере выручки, которую получила компания по итогам 2016 г. Оценка финансовой деятельности включенных в рейтинг компаний основана на анализе данных, которые они опубликовали в годовых отчетах, а также официально предоставили журналу "Лесная индустрия".