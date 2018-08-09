Кредитные аппетиты россиян растут рекордными темпами

Российские банки в июле продемонстрировали максимальные выдачи кредитов населению.

Сбербанк в июле выдал рекордный объем кредитов населению — 290 млрд руб., отмечается на сайте банка. Это на 5,5% больше, чем в июне, и на 70,6% по сравнению с прошлым годом. В Альфа-Банке также сообщили, что в июле выдан рекордный для банка объем кредитов — прирост к июню составил 19,8%, а по сравнению с июлем прошлого года прирост составил 121,6%. Руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач отмечает, что основной рост обеспечен за счет кредитов наличными.

По данным ЦБ, портфель кредитов населению на 1 июля составил 13,2 трлн руб., что на 19,5% больше, чем на 1 июля 2017 года.

По мнению аналитиков, растущим кредитным аппетитам населения способствуют макроэкономические факторы.

«С начала этого года в экономике фиксируется быстрый рост зарплат, за первую половину этого года в номинальном выражении они выросли на 11% и почти на 9% в реальном выражении, – отмечает главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. – При этом безработица к середине года упала до уровня ниже 5% и составила 4,7% – рост доходов на фоне полной занятости повышает платежеспособность населения и дает возможность потребителям увеличить кредитное плечо».