Доллар по 65 руб. снова становится новой реальностью для России?

На торгах в среду, 8 августа, доллар и евро резко взлетели по отношению к рублю. В настоящий момент за доллар на МосБирже дают 64,874 руб., что на 2,23% больше, чем при вчерашнем закрытии. Евро подорожал к рублю еще больше, чем доллар, рост к вчерашнему закрытию составил 2,3% и сейчас за евро дают уже 75,167 руб. Таким образом, пара EUR/RUB пробила коридор в 73-74 руб. и ушла вверх выше 75 руб. за евро. Тем временем Банк России объявил на завтра, 9 августа, официальные курсы валют в 63,595 руб. за доллар и 73,8211 руб. за евро.

Рубль слабеет на фоне сегодняшней публикации в российских СМИ информации, раскрывающей детали внесенного в Конгресс антироссийского законопроекта, в котором Россию предлагается признать одним из спонсоров терроризма, а также запретить российским государственным банкам расчеты в долларах США. Важно отметить, что в США данный документ нигде не был опубликован. Маловероятно, что такой законопроект будет принят, но нервный валютный и долговой рынки уже отреагировали падением курса и ростом доходностей.

В среду Минфин РФ смог разместить ОФЗ-ПД выпуска №26223 только на 11,023 млрд из 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,98% годовых. Утром торги проходили по 94,40/50 пункта, а после аукциона обвал продолжился к 93,76/80 пункта. Можно предположить, что итоги второго аукциона по ОФЗ-ПК 29012 будут также неутешительными.

Происходящее падение рубля к доллару можно назвать спекулятивным, ведь объективных экономических предпосылок для обвала российской валюты нет. Заниженный курс рубля выгоден российским экспортерам, особенно индустрии нефтегазового сектора, аграрного сектора, ряда видов машиностроения и металлургии. А значит, бюджет России будет демонстрировать устойчивый рост профицита, но при этом ослабление российской валюты позволит приблизить инфляцию к целевому прогнозу правительства и ЦБ РФ на 2018 год на уровне 4%. Тяжесть ослабления рубля снова почувствует сильно обедневший за время кризиса средний класс в России, который, как и бизнес из отраслей, работающих на внутренний рынок, заинтересован в сильном рубле.

Новый виток просадки рубля может увеличить напряженность в отношениях с ключевыми партнёрами России по ЕАЭС, в частности, с Белоруссией и Казахстаном. Правительства этих стран считают просадки своих национальных валют необоснованными и привязывают их ослабления к проблемам российского рубля. Тогда правительствам стран-партнеров по ЕАЭС необходимо будет вырабатывать новую валютную политику и политику взаимных расчетов, возможно, что в будущем в ЕАЭС появится собственная наднациональная валюта, заменяющая доллар. Мы полагаем, что ничего не препятствует созданию наднациональной валюты ЕАЭС, ею может быть даже криптовалюта.

Напомню, что с начала января до сегодняшнего обвала рубля курс доллара к рублю вырос на 11,5%, курс евро к рублю вырос на 7,3%.

Если в Конгрессе США все-таки будет принят или хотя бы начнет обсуждаться «санкционный» законопроект, тогда рубль может существенно упасть. В этом случае, если будут введены санкции против российского госдолга и запрещены расчеты в долларах государственных банках, доллар может в краткосрочном аспекте дойти даже до 70 руб. Однако мы сомневаемся, что такой закон может быть принят, так как он только ухудшит отношения России и США. А в США в ноябре выборы в сенат, и там значительная доля избирателей, наоборот, предпочла бы улучшение отношений с Россией.

На торгах в Лондоне нефть Brent падает на 0,6%, на данный момент баррель торгуется чуть дороже $74. Снижение цены на нефть, вероятно, вносит дополнительный вклад в ослабление рубля. Мы считаем, что в ближайшие дни баррель Brent будет оцениваться рынком в $74,3-75,5.

Согласно нашему прогнозу, пара USD/RUB теперь выходит на уровни в 64-65, а пара EUR/RUB – в новый диапазон 74-75,5. Однако полагаем, что санкционные эмоции должны скоро стихнуть, так как на самом деле эта информация уже не новость, да и принятие Конгрессом США этого антироссийского закона пока под вопросом.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари