Доля кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка «упала» в июне до 45,8%

В июне 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 60,4 тыс. единиц или на 4,8% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем (май 2018 года) число выданных автокредитов снизилось на 12,9% (в мае 2018 года – 69,3 тыс. ед.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика количества выданных автокредитов в июне 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, в %

Период Кол-во выданных автокредитов, тыс. ед. Период Кол-во выданных автокредитов, ед. Динамика июнь 2017 года 63,5 июнь 2018 года 60,4 -4,8%

В регионах РФ в июне 2018 года самое большое сокращение количества выданных автокредитов (среди 15-ти регионов-лидеров по автокредитованию) по сравнению с июнем 2017 года были зафиксировано в Республике Татарстан (-19,7%), Самарской (-17,7%) и Нижегородской (-17,1%) областях. В то же время в ряде регионов был отмечен рост выдачи автокредитов, в т.ч. в Свердловской (+11,3%), Ленинградской (+5,8%) и Воронежской (+5,7%) областях (Таблица 2).

Несмотря на снижение количества выданных автокредитов в июне 2018 года, падения общих автомобильных продаж в этом месяце не произошло. По данным, предоставленным аналитическим агентством «АВТОСТАТ», количество проданных автомобилей в июне 2018 года составило 131,7 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,3% (июнь 2017 года – 124,0 тыс. ед.). Таким образом, доля кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка в июне 2018 года сократилась по сравнению с июнем 2017 года на 5,4 процентного пункта и составила 45,8% (в июне 2017 года – 51,2%).

«В июне текущего года выдача автокредитов сократилась как по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, так и с предыдущим месяцем, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – По нашему мнению, во многом данное падение было связано с ожиданием всеми участниками рынка окончания в июле 2018 года государственных программ льготного автокредитования. Это лишний раз показывает, какое влияние государственная поддержка оказывает и на рынок автокредитов, и на структуру автопродаж. Если говорить о краткосрочных тенденциях, то в текущий летний период мы не исключаем некоторого охлаждения рынка автокредитования, пик роста которого пришелся на весну 2018 года. Однако в дальнейшем, в связи с тем, что господдержка авторынка была продлена до 2020 года, ожидаем восстановления динамики роста как выдачи автокредитов, так и, соответственно, доли «кредитных» автомобилей в структуре продаж».

«Снижение объемов выдачи автокредитов может быть следствием окончания прошедшей весной программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в большинстве регионов страны (за исключением Дальнего Востока), которые действовали в рамках льготного автокредитования. А вот ее продление на ближайшие 2,5 года вселяет уверенность, что рынок автокредитования стабилизируется», – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.