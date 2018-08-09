Альфа-Банк предоставил 4 млрд рублей крупнейшему мировому поставщику чугуна

Альфа-Банк предоставил 4 млрд рублей Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ), который является одним из крупнейших в мире экспортеров чугуна и ведущим на территории СНГ поставщиком товарного кокса. Финансирование выделено на срок до 3 лет для пополнения оборотных средств ПМХ.

«Горно-металлургический холдинг ПМХ работает на нескольких промышленных рынках и осуществляет поставки своей продукции по всему миру, что требует продуманных решений в части управления капиталом. Оптимизация кредитного портфеля и обеспечение финансовой устойчивости — одна из наших первоочередных задач. Финансирование Альфа-Банка — эффективный шаг в этом стратегически важном направлении», — подчеркнул Сергей Фролов, вице-президент по стратегии и коммуникациям ПМХ.

«Мы рады продолжению нашего партнерства с Промышленно-металлургическим холдингом. Альфа-Банк стремится к максимальному удовлетворению финансовых потребностей своих партнеров на комфортных условиях и с учетом специфики каждого бизнеса», — отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) — вертикально-интегрированная российская металлургическая компания; один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса. В состав горно-металлургической компании входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литейных изделий, продукции порошковой металлургии. Основные производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.