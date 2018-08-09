Банк УРАЛСИБ занял 12 место в медиарейтинге российских банков за июнь

Банк УРАЛСИБ занял 12 место в медиарейтинге российских банков по итогам июня 2018 года. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события мая: проведение Банком делового завтрака для клиентов и СМИ, на котором был представлен обновленный прогноз развития российской экономики на 2018-2019 годы, запуск новой программы лояльности «УРАЛСИБ | Бонус», высокие позиции Банка УРАЛСИБ в рыночных рейтингах, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru. Он готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.