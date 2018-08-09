Солид Банк продлил акцию по льготному кредитованию бюджетников и рефинансированию кредитов других банков

С 1 августа по 1 октября 2018 продолжают действовать наиболее привлекательные условия по кредиту «Бюджетный» и рефинансированию кредитов других банков.



За время действия Акций по двум наиболее популярным кредитным предложениям – кредит «Бюджетный» и «Рефинансирование кредитов других банков» Солид Банк получил рекордное количество заявок. Специалисты банка объясняют это актуальностью ставок, прозрачностью условий и простотой оформления данных программ.



В связи с высокой востребованностью кредитов «Бюджетный» и «Рефинансирование кредитов других банков» с акционными условиями Солид Банк продлевает их действие до 1 октября 2018 г.



Напомним, что кредитование по ставке 12%* годовых доступно сотрудникам бюджетных организаций, госслужащих, сотрудникам силовых структур, военным пенсионерам, а также работникам более 1000 крупных коммерческих компаний. С реестром организаций-партнеров можно ознакомиться на сайте банка.



Кредит наличными «Бюджетный» в Солид Банке можно оформить на сумму от 30 000 руб. до 1 500 000 руб., на срок от 13 до 60 мес.

Рефинансировать кредиты, оформленные ранее в других кредитных организациях, Солид Банк предлагает по ставке 10,99%* годовых. Помимо суммы, необходимой для полного досрочного гашения займов сторонних банков, Солид банк предоставляет возможность получения на руки до 35% от суммы рефинансирования. Рефинансировать можно даже кредитные карты и займы МФО.



Кредит на рефинансирование кредитов других банков оформляется на сумму от 35 000 руб. до 3 000 000 руб., при сумме до 800 000 руб. (включительно) – ни залог, ни поручитель не требуется.



Оформить заявку на любой кредит Солид Банка можно на сайте и в любом офисе банка.