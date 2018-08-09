Средняя зарплата в строительной отрасли Иркутска – 50 000 рублей

Строительная отрасль остаётся одной из самых активных в Иркутске, и рынок труда это в очередной раз подтвердил. Накануне Дня строителя (12 августа) эксперты HeadHunter проанализировали ситуацию в данной сфере: за январь-июль 2018г. и выяснили, что количество предложений от работодателей выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество резюме – на 21%.

«Профессиональная сфера «Строительство, недвижимость» в последние годы развивается достаточно активно. И это несмотря на то, что на ней всегда отражается то, что происходит в нашей экономике. Но уже несколько лет количество вакансий растет быстрыми темпами, результат такого роста – в Иркутске сегодня на одно предложение в строительстве претендуют примерно два соискателя. Это говорит о том, что найти работу в данной сфере сложностей не представляет», - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Сегодня сфера «Строительство, недвижимость» входит в пятерку самых востребованных в Иркутске, занимая долю в 9% вакансий.

Чаще всего работодатели ищут в строительство инженеров, архитекторов, рабочих строительных специальностей и прорабов. Средняя зарплата, на которую может рассчитывать специалист строительной отрасли в Иркутске, составляет 50 000 рублей, что совпадает с пожеланиями соискателей, среднее зарплатное ожидание составляет 50 000 руб.

72% иркутян, разместивших свои резюме в данной сфере, - мужчины, преимущественно в возрасте от 26 до 45 лет. Из них 77% обладают высшим образованием, 14% - средне-специальным.