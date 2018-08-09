Андрей Скуба возглавил иркутский аэропорт

Генеральным директором АО «Международный Аэропорт Иркутск» назначен Андрей Скуба. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее Андрей Скуба исполнял обязанности генерального директора. Он сменил на этом посту Александра Рябикина, который был и.о. гендиректора аэропорта с июля 2017 года.

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Андрей Скуба родился 23 июля 1960 года. Окончил Авиационный институт имени академика Королева в Куйбышеве по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

Трудовой путь начал в Самаре, с должности инженера ОТК, затем начальника производственно-диспетчерского отдела Куйбышевского ОАО ГА Самары.

До переезда в Иркутск работал начальником центра управления полетов АОО «Авиакомпания «Самара».

В иркутском аэропорту работает с 2007 года в должности заместителя генерального директора по оперативному управлению. В зоне его ответственности – ключевые подразделения, обеспечивающие деятельность авиаузла: работа служб пассажирских и грузовых перевозок, диспетчерской службы, службы поискового и авиарийно-спасательного обеспечения полетов и другие.