Не бензином единым… Как россияне выбирают АЗС?

Что нужно автовладельцам от автвтозаправочных станций? Качество топлива? Цена? Уровень сервиса? Вкусный кофе? Какие сети АЗС наиболее популярны среди россиян? Ответы на эти вопросы – в результатах исследования холдинга Ромир.

Что важнее?

Качество топлива – вот основной критерий, по которому 93% участников опроса выбирают автозаправочные станции. 91% респондентов предпочитают проверенные АЗС, 89% выбирают те автозаправки, где всегда есть необходимый бензин. На цену топлива при выборе АЗС обращают внимание 88% респондентов, на исправность оборудования – 86%. Потребителей волнуют также удобный въезд и выезд (85%), удобное месторасположение (84%), хорошая репутация поставщика нефтепродуктов (84%), возможность оплаты картой (81%) и отсутствие перерывов в работе заправки (77%).

Не только бензин

Ромир отмечает, что значимость дополнительных услуг на заправке с каждым годом растет. К примеру, ранее в исследованиях даже не учитывались такие факторы, как продажа на АЗС сопутствующих товаров. Теперь же о важности этого критерия заявили 27% опрошенных. Ещё 19% отметили, что обращают внимание на наличие кафе, 18% – на возможность купить продукты питания.

«Очевидно, что сети АЗС в борьбе за покупателя будут сосредотачивать усилия именно на сегменте сопутствующих товаров – комментирует Инна Афанасенко, руководитель практики панельных исследований Ромир. – Перед ними сейчас стоят две основных задачи. Первая – расширить линейку продуктов, которые можно купить на заправках, чтобы покупатель мог выбрать товары на любой вкус и кошелёк. Вторая – приучить потребителей покупать на АЗС не только бензин. С кофе, например, это уже удалось сделать».

Кто популярнее?

Наиболее востребованной сетью автозаправочных станций потребители назвали «Газпромнефть». За последние полгода в ней хотя бы раз покупали топливо 65% респондентов. 40% заявили, что эти АЗС являются для них основными. На втором месте – «Лукойл». За полгода хотя бы раз там заправлялись 47% респондентов. 22% из них – постоянные клиенты. На третьем месте – «Роснефть». В течение полугода там приобретали бензин 17% опрошенных. И 5% назвали эти АЗС для себя основными.

Лидирующие позиции АЗС «Газпромнефть», вероятно, можно объяснить в целом высокой узнаваемостью бренда. В частности, 39% респондентов, которым задали вопрос «Какую сеть АЗС Вы вспомните первой?», назвали в первую очередь именно этот бренд. У «Лукойла» этот показатель составил 28%, у «Роснефти» – всего 4%. При ответе на вопрос «Какие из перечисленных АЗС Вам известны?» и «Газпромнефть», и «Лукойл» назвали 97% респондентов, «Роснефть» отметили 72%.