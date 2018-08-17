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Не бензином единым… Как россияне выбирают АЗС?

17 августа 2018

Что нужно автовладельцам от автвтозаправочных станций? Качество топлива? Цена? Уровень сервиса? Вкусный кофе? Какие сети АЗС наиболее популярны среди россиян? Ответы на эти вопросы в результатах исследования холдинга Ромир.

Что важнее?

Качество топлива – вот основной критерий, по которому 93% участников опроса выбирают автозаправочные станции. 91% респондентов предпочитают проверенные АЗС, 89% выбирают те автозаправки, где всегда есть необходимый бензин. На цену топлива при выборе АЗС обращают внимание 88% респондентов, на исправность оборудования – 86%. Потребителей волнуют также  удобный въезд и выезд (85%), удобное месторасположение (84%), хорошая репутация поставщика нефтепродуктов (84%), возможность оплаты картой (81%) и отсутствие перерывов в работе заправки (77%).

Не только бензин

Ромир отмечает, что значимость дополнительных услуг на заправке с каждым годом растет.  К примеру, ранее в исследованиях даже не учитывались такие факторы, как продажа на АЗС сопутствующих товаров. Теперь же о важности этого критерия заявили 27% опрошенных. Ещё 19% отметили, что обращают внимание на наличие кафе, 18% – на возможность купить продукты питания.

«Очевидно, что сети АЗС в борьбе за покупателя будут сосредотачивать усилия именно на сегменте сопутствующих товаров – комментирует Инна Афанасенко, руководитель практики панельных исследований Ромир. – Перед ними сейчас стоят две основных задачи. Первая – расширить линейку продуктов, которые можно купить на заправках, чтобы покупатель мог выбрать товары на любой вкус и кошелёк. Вторая – приучить потребителей покупать на АЗС не только бензин. С кофе, например, это уже удалось сделать».

Кто популярнее?

Наиболее востребованной сетью автозаправочных станций потребители назвали «Газпромнефть». За последние полгода в ней хотя бы раз покупали топливо 65% респондентов. 40% заявили, что эти АЗС являются для них основными. На втором месте – «Лукойл». За полгода хотя бы раз там заправлялись 47% респондентов. 22% из них  – постоянные клиенты. На третьем месте  – «Роснефть». В течение полугода там приобретали бензин 17% опрошенных. И 5% назвали эти АЗС для себя основными.

Лидирующие позиции АЗС «Газпромнефть», вероятно, можно объяснить в целом высокой узнаваемостью бренда. В частности, 39% респондентов, которым задали вопрос «Какую сеть АЗС Вы вспомните первой?», назвали в первую очередь именно этот бренд. У «Лукойла» этот показатель составил 28%, у «Роснефти» – всего 4%. При ответе на вопрос «Какие из перечисленных АЗС Вам известны?» и «Газпромнефть», и «Лукойл» назвали 97% респондентов, «Роснефть» отметили 72%.


/ СИА /
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