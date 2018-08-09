Погрузка на ВСЖД в июле достигла 5,5 млн тонн

В июле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов – это на 0,5% больше значения аналогичного периода 2017 года. В целом, по итогам работы ВСЖД в январе-июле показатель погрузки достиг 36,9 млн тонн. Как сообщает пресс-служба компании, отставание от аналогичного показателя прошлого года составило 2,3%.

По ряду номенклатур отмечено снижение.

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение погрузки промышленного сырья на 26,8%, каменного угля – на 9,6% и цветных металлов – на 1,8%.Так погрузка железной руды снизилась – на 35,7%, химикатов – на 12,4%, нефтяных грузов – на 10,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 9,4%, строительных грузов – на 8,5%, бумаги – на 4,4%.Грузооборот с января по июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,1% и составил 154,4 млрд ткм.