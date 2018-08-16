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Нужны ли вузы россиянам?

16 августа 2018

Количество россиян, считающих, что важность высшего образования преувеличена, с каждым годом растёт. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра общественного мнения.

63% россиян уверены, что высшее образование – это существенное подспорье в построении успешной карьеры и осуществлении жизненных целей. Однако на протяжении последних десяти лет количество думающих таким образом снизилось, в 2008 их было 76%. Среди людей старшего поколения эта доля выше (73%), чем среди 18-24-летних (52%).

Несогласных с тем, что для успешной карьеры необходимо иметь ВО, становится все больше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (рост с 20% в 2008 г. до 47% в 2018 г.) и среди 25-34-летних (рост с 22% в 2008 г. до 46% в 2018 г.)

При этом число считающих, что значимость диплома вуза зачастую преувеличивают, поскольку  устроить удачно жизнь можно и без него (рост с 45% в 2008 г. до 56% в 2018 г.). Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (72%) чаще придерживается той позиции, что в наше время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице. Среди 25-34-летних и 35-44-летних также наблюдается положительная динамика ( рост с 48% в 2008 г. до 66% в 2018 г. и с 46% в 2008 г. до 65% в 2018 г. соответственно).

Каждый второй россиянин (51%) опровергает тезис о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет эта доля выше (по 66%). Старшее поколение, наоборот, думают, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. Среди 45-59-летних и 60 лет+ наблюдается положительная динамика – рост с 42% (2008г.) до 50% (2018 г.) и с 42% (2008г.) до 56% (2018 г.) соответственно.


/ СИА /
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