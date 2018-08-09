Подозреваемого в краже имущества на 56 тысяч рублей задержали в Усолье-Сибирском

Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местной жительницы, у которой были похищены из квартиры телевизор, сотовый телефон и наличные. Материальный ущерб составил 56 тысяч рублей.

Фото: userapi.com

Полицейские выяснили, что потерпевшая пригласила к себе домой знакомого, с которым они вместе распивали спиртное. Проснувшись утром, женщина обнаружила пропажу своего имущества. Приятель сразу же попал в круг подозреваемых, его причастность была установлена в кратчайшие сроки. Телефон и телевизор мужчина успел сбыть. Полицейские задержали его в Иркутске, куда он, по предварительной информации, уехал после совершения преступления. По информации пресс-службы МВД по Иркутской области, это ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина, который не является жителем Усолья или Усольского района.

Сотрудниками полиции украденный телевизор найден, изъят и возвращен законной владелице, работа по обнаружению мобильного телефона продолжается. Подозреваемый арестован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.