«Праздник, который всегда с тобой». Студенты из Иркутска рассказали о ЧМ – 2018

Эйфория по поводу чемпионата мира по футболу ещё не спадает, но наступает время подсчётов и трезвых оценок. Ранее портал SIA.RU опубликовал истории иркутских болельщиков, опытных представителей бизнеса, побывавших на трибунах чемпионата. Теперь о своих впечатлениях после мундиаля рассказали студенты ИрНИТУ – Андрей Крайчак и Анастасия Булутова. Молодые люди год копили на поездку, подрабатывали, чтобы не просить деньги у родителей.

– Я и моя девушка посетили шесть матчей:

Испания – Португалия, Сочи, 15.06;

Бразилия – Швейцария, Ростов, 17.06;

Тунис – Англия, Волгоград, 18.06;

Австралия – Дания, Самара, 21.06;

Исландия – Нигерия, Волгоград, 22.06;

Корея – Германия, Казань, 27.06.

На чемпионат мира мы поехали на машине и первое время жили в авто. Когда приехали в Самару, где нас принял мой дядя, мы поняли, как соскучились по комфорту. Там же без проблем забронировали хостелы в Казани и Москве.

Билеты на матчи мы покупали в три этапа. Первые три билета в Сочи, Ростов и Волгоград мы купили в ноябре. Билеты на матчи в Самаре и Казани приобрели в марте, а последний билет на Тунис – Англия в Волгограде купили в середине весны.

В общей сложности мы потратили около 270 тысяч рублей. В эту сумму входят траты на бензин, еду, билеты, проживание и развлечения. Билеты на сам чемпионат обошлись нам двоим в 56 тысяч.

Впечатлило вообще всё! Не передаваемая атмосфера футбольного праздника, тысячи поклонников со всего земного шара. Подготовка городов тоже была на высоте. Когда наши обыграли испанцев, мы смотрели матч в одном из баров Питера. После игры казалось, что этот праздник не прекратится никогда, весь город был в символике сборной России.

После матча Швейцария – Бразилия по мосту через Дон прошло огромное шествие болельщиков Швейцарии. Очень зрелищно! Если описывать всё, недели не хватит...

Фото из личного архива

Мы довольны путешествием, хотя были моменты, которые оставляют желать лучшего:

Мне до сих пор не ясно, почему Краснодар не оставили в конечной заявке городов-участников.

В первый раз, когда мы приехали в Волгоград, было очень много мошкары, невозможно было гулять. Во второй раз меньше, вроде как их потравили.

Мы постоянно перемещались из города в город. Некоторые автодороги платные, и это еще дополнительные расходы. В Москве можно было по паспорту болельщика бесплатно ездить в метро, а дороги даже временно не сделали бесплатными для фанатов.

В принципе было мало привилегий по паспорту болельщика.

Завышенные цены на жильё. Слишком.

Огромные цены на атрибутику и еду и напитки внутри стадиона. Еда вдвое дороже, чем в аэропортах. Были и другие бесплатные развлечения и подарки, но на них были километровые очереди.

Вот в принципе и всё.

Всем советую!