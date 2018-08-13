«Праздник, который всегда с тобой». Студенты из Иркутска рассказали о ЧМ – 2018

Эйфория по поводу чемпионата мира по футболу ещё не спадает, но наступает время подсчётов и трезвых оценок. Ранее портал SIA.RU опубликовал истории иркутских болельщиков, опытных представителей бизнеса, побывавших на трибунах чемпионата. Теперь о своих впечатлениях после мундиаля рассказали студенты ИрНИТУ – Андрей Крайчак и Анастасия Булутова. Молодые люди год копили на поездку, подрабатывали, чтобы не просить деньги у родителей.
– Я и моя девушка посетили шесть матчей:
- Испания – Португалия, Сочи, 15.06;
- Бразилия – Швейцария, Ростов, 17.06;
- Тунис – Англия, Волгоград, 18.06;
- Австралия – Дания, Самара, 21.06;
- Исландия – Нигерия, Волгоград, 22.06;
- Корея – Германия, Казань, 27.06.
На чемпионат мира мы поехали на машине и первое время жили в авто. Когда приехали в Самару, где нас принял мой дядя, мы поняли, как соскучились по комфорту. Там же без проблем забронировали хостелы в Казани и Москве.
Билеты на матчи мы покупали в три этапа. Первые три билета в Сочи, Ростов и Волгоград мы купили в ноябре. Билеты на матчи в Самаре и Казани приобрели в марте, а последний билет на Тунис – Англия в Волгограде купили в середине весны.
В общей сложности мы потратили около 270 тысяч рублей. В эту сумму входят траты на бензин, еду, билеты, проживание и развлечения. Билеты на сам чемпионат обошлись нам двоим в 56 тысяч.
Впечатлило вообще всё! Не передаваемая атмосфера футбольного праздника, тысячи поклонников со всего земного шара. Подготовка городов тоже была на высоте. Когда наши обыграли испанцев, мы смотрели матч в одном из баров Питера. После игры казалось, что этот праздник не прекратится никогда, весь город был в символике сборной России.
После матча Швейцария – Бразилия по мосту через Дон прошло огромное шествие болельщиков Швейцарии. Очень зрелищно! Если описывать всё, недели не хватит...
Читайте также:
Мы довольны путешествием, хотя были моменты, которые оставляют желать лучшего:
- Мне до сих пор не ясно, почему Краснодар не оставили в конечной заявке городов-участников.
- В первый раз, когда мы приехали в Волгоград, было очень много мошкары, невозможно было гулять. Во второй раз меньше, вроде как их потравили.
- Мы постоянно перемещались из города в город. Некоторые автодороги платные, и это еще дополнительные расходы. В Москве можно было по паспорту болельщика бесплатно ездить в метро, а дороги даже временно не сделали бесплатными для фанатов.
- В принципе было мало привилегий по паспорту болельщика.
- Завышенные цены на жильё. Слишком.
- Огромные цены на атрибутику и еду и напитки внутри стадиона. Еда вдвое дороже, чем в аэропортах. Были и другие бесплатные развлечения и подарки, но на них были километровые очереди.
Вот в принципе и всё.
Всем советую!