Роботы, фитнес-трекеры и big data. "Четвертая промышленная революция" меняет страховой сектор

Согласно исследованию аудиторской компании КПМГ, в настоящее время страхование в России является одной из самых высокотехнологичных отраслей; игроки рынка активно применяют передовые зарубежные практики.

Так, почти 80 % российских страховых компаний уже используют либо внедрят до конца 2018 года технологические решения для маркетинга, включая продажи полисов онлайн и через мобильные приложения. 79% компаний используют информационные технологии для урегулирования убытков. К ним, в частности, относится использование сайтов и мобильных приложений, что значительно уменьшает документооборот и сокращает сроки получения выплат страхователями.

Каждая вторая компания в том или ином виде использует роботизацию, что уже привело к росту востребованности в отрасли специалистов в сфере IT и киберрисков, а также к сокращению расходов на ведение бизнеса.

36% страховых компаний в России используют передовые технологии для сбора данных о застрахованных объектах и лицах, включая телематику и фитнес-трекеры (компактные переносные гаджеты, предназначенные для точного контроля физической активности человека). 71% компаний при андеррайтинге и скорринге использует или намерен в ближайшее время внедрить анализ больших данных (big data).

100% компаний планируют дальнейшее внедрение новых технологий в ближайшей перспективе. Так, более трех четвертей российских страховщиков намерены продолжать использовать технологические решения для маркетинга и урегулирования убытков, позволяющие увеличить рентабельность бизнеса и повысить продажи полисов.

В целом весь жизненный цикл страхования, от покупки страхового полиса до выплаты возмещения, сокращается благодаря интеллектуальным программам и активно внедряемым технологиям обработки больших массивов информации.

"Четвертая промышленная революция" меняет все отрасли, и страховой сектор - одним из первых, - говорит эксперт, юрист информационного проекта "Страхование: общественная экспертиза" Сергей Смирнов. - Даже оценка страховых рисков стала вытесняться машинным обучением и геоинформацией, полученной в реальном времени. О продажах простых страховых продуктов и говорить нечего - все постепенно переходит в Интернет. Агентские сети в страховых компаниях уже сокращаются. В ближайшее время в России, как и в странах Запада, роботы смогут заменить многих сотрудников в отделах продаж, консультанты останутся только на сложных продуктах, например, на страховании имущества физлиц. Все эти нововведения и автоматизация непреклонно ведут страхование к объективизации. То есть, если, например, экспертиза ущерба производится без участия человека, то и данные на выходе получатся максимально объективными и точными".

По мнению Сергея Смирнова, в перспективе процессы оценки ущерба по Единой методике расчета стоимости убытка в ОСАГО также могут быть полностью роботизированы, а операции сбора документов смогут целиком осуществляться в режиме онлайн. "Развитие искусственного интеллекта и нейросетей в будущем могут сделать профессию андеррайтера и вовсе невостребованной, роботы смогут справляться с оценкой рисков быстрее, точнее человека, к тому же с учетом значительно большего числа вводных", - добавляет Сергей Смирнов.

При этом аналитики информационного проекта "Страхование: общественная экспертиза" отмечают, что для дальнейшей информатизации страховой отрасли существуют и преграды. Так, к их числу относится несовершенное законодательство, высокий уровень мошенничества в страховании, а также недостаточный для технологического прорыва уровень компьютерной и информационной грамотности населения в целом.