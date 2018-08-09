100 тысяч рублей на озеленение Шелехова направит РУСАЛ

В Шелехове подвели итоги конкурса экологических проектов Центра социальных программ РУСАЛа. Два волонтерских проекта получат грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей каждый.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Авторами проекта «Островок дружбы» стали сотрудники городского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На грантовые средства они собственными силами посадят деревья, кустарники, устроят клумбы. Рядом с насаждениями установят скамейки. В результате получится зеленый уголок, где смогут играть и отдыхать воспитанники, и посетители центра.

Проект «Кракатук» подразумевает высадку деревьев у бассейна «Лазурный». Это будут ясени, клены и сирень. Новые деревья продолжат аллею лип и манчжурского ореха, которую жители высадили в прошлом году к юбилею города и Иркутского алюминиевого завода.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Помимо саженцев, на средства грантов авторы проектов смогут приобрести необходимые для их посадки расходные материалы и инвентарь.

– Озеленение – это важная составляющая благоустройства города, забота о его экологическом благополучии, – рассказал директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ИркАЗа Алексей Тенигин. – Отрадно, что сами жители готовы заниматься этим на волонтерских началах и выступают с такими предложениями. РУСАЛ со своей стороны активно поддерживает такие инициативы. Вместе мы сделаем город чистым и красивым.

Благодаря аналогичному конкурсу 2017 года, в Шелехове появилась рябиновая аллея у стадиона «Строитель», а также новые деревья на Аллее любви в городском парке.

Справка:



Конкурс проектов «Зелёная волна» реализуется в рамках социальной программы развития общегородского и корпоративного волонтёрства компании РУСАЛ «Помогать просто». Цели конкурса – благоустройство и озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтёрства, формирование сообществ активных горожан в городах присутствия Компании.



В 2018 году конкурс проходит в Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, п. Таёжный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградской области (г. Волгоград), Иркутской области (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровской области (г. Новокузнецк, п. Белогорск), Ленинградской области (г. Боскитогорск), Москве, Мурманской области (г. Кандалакша), Самарской области (пгт. Новосемейкино), Свердловской области (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и Республике Хакасия (г. Саяногорск).



Помимо проектной работы, в течение года также запланированы экологические субботники, массовые акции по высадке деревьев с участием корпоративных волонтёров и активных горожан, лекции и семинары по экологическому просвещению, тематические мастер-классы и многое другое.