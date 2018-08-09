Средний бюджет покупки апартаментов в «Москва-Сити» за год снизился на 30% до 33 млн. рублей

За год (с августа 2017 по август 2018 гг.) число сделок с апартаментами в «Москва-Сити» выросло на 37%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

За данный период было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 тыс. кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО» – их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок.

Средний бюджет сделки за рассматриваемый период составил 33 млн руб., что почти на 30% ниже аналогичного показателя в 2016-2017 гг. Самыми востребованными оказались лоты площадью до 100 кв. м: на них пришлось почти 87% от всех приобретенных за год апартаментов. Средняя площадь сделки – 78 кв. м, снижение данного показателя за год составило 20%.

По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, высокий спрос на апартаменты в «ОКО» и Neva Towers объясняется их оптимальными для покупателей площадями, эргономичными планировочными решениями и наличием отделки. В случае с «ОКО» – это финишная отделка, включая встроенную кухню, в Neva Towers – на выбор отделка white box, то есть апартамент полностью подготовлен для отделки финишными материалами, или отделка «под ключ».

Средневзвешенная цена 1 кв. м на апартамент в «Москва-Сити» снизилась за год на 3% и составила 508 тыс. руб. Незначительное падение стоимости связано с выходом нового объема предложения на рынок по более низким ценам.

В августе 2018 г. средняя стоимость апартамента на первичном рынке в «Москва-Сити» составила 60,2 млн руб. В структуре предложения почти треть (29%) от общего объема выставленных на продажу апартаментов сформировали лоты, стоимость которых находится в диапазоне от 30 до 50 млн руб. Для сравнения – в августе 2017 года доля таких лотов достигала значения 40%. Второе место с показателем в 21% заняли предложения от 70 до 100 млн руб., а на самые бюджетные варианты до 30 млн руб. пришлось порядка 20%.

В рамках «Москва-Сити» запланировано строительство еще одного небоскреба на участке №20 в 1-м Красногвардейском проезде. Застройщиком выступит "Мосинжпроект", общая площадь комплекса составит около 280 тыс. кв. м. Соответственно, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста объема предложения апартаментов в рамках данного района.