Средний лимит по кредитным картам снижается

Во 2 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель с 2014 года. По сравнению со 2 кварталом 2017 года он снизился на 17,7% или на 9,8 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Во 2 квартале 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (89,8 тыс. руб.), Сахалинской области (66,1 тыс. руб.), Камчатском крае (65,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (65,9 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (64,4 тыс. руб.). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам – в Республике Алтай (28,0 тыс. руб.), Астраханской (29,1 тыс. руб.) и Ивановской (30,3 тыс. руб.) областях, Республике Калмыкия (31,3 тыс. руб.) и Костромской области (32,4 тыс. руб.).
В Иркутской области средний лимит по кредитным картам за год сократился на 9,1% до 47,3 тыс. рублей
«Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)
Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2017-2018 гг., в руб.
|
|
По регионам
|
2 кв. 2017, руб.
|
2 кв. 2018, руб.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
102 196
|
89 803
|
-12,1%
|
2
|
Сахалинская область
|
69 707
|
66 070
|
-5,2%
|
3
|
Камчатский край
|
63 581
|
65 876
|
3,6%
|
4
|
г. Санкт-Петербург
|
81 649
|
65 863
|
-19,3%
|
5
|
Республика Саха (Якутия)
|
66 835
|
64 449
|
-3,6%
|
6
|
Чукотский автономный округ
|
87 095
|
63 669
|
-26,9%
|
7
|
Московская область
|
69 864
|
61 884
|
-11,4%
|
8
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
66 345
|
57 883
|
-12,8%
|
9
|
Приморский край
|
54 657
|
57 072
|
4,4%
|
10
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
71 141
|
57 054
|
-19,8%
|
11
|
Хабаровский край
|
63 360
|
56 209
|
-11,3%
|
12
|
Магаданская область
|
57 668
|
55 158
|
-4,4%
|
13
|
Республика Дагестан
|
53 844
|
54 016
|
0,3%
|
14
|
Красноярский край
|
52 090
|
50 377
|
-3,3%
|
15
|
Еврейская автономная область
|
51 096
|
48 996
|
-4,1%
|
16
|
Ленинградская область
|
64 079
|
48 974
|
-23,6%
|
17
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
50 369
|
48 351
|
-4,0%
|
18
|
Забайкальский край
|
57 308
|
48 247
|
-15,8%
|
19
|
Амурская область
|
54 371
|
48 209
|
-11,3%
|
20
|
Иркутская область
|
52 012
|
47 303
|
-9,1%
|
21
|
Мурманская область
|
60 549
|
46 784
|
-22,7%
|
22
|
Калининградская область
|
56 327
|
45 799
|
-18,7%
|
23
|
Свердловская область
|
63 135
|
45 713
|
-27,6%
|
24
|
Республика Ингушетия
|
47 703
|
45 310
|
-5,0%
|
25
|
Калужская область
|
55 876
|
45 019
|
-19,4%
|
26
|
Республика Бурятия
|
49 997
|
44 582
|
-10,8%
|
27
|
Новосибирская область
|
48 276
|
43 305
|
-10,3%
|
28
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
52 553
|
42 885
|
-18,4%
|
29
|
Республика Тыва
|
37 688
|
42 072
|
11,6%
|
30
|
Новгородская область
|
49 593
|
42 002
|
-15,3%
|
31
|
Челябинская область
|
46 595
|
41 520
|
-10,9%
|
32
|
Пермский край
|
51 936
|
41 454
|
-20,2%
|
33
|
Краснодарский край
|
50 924
|
41 153
|
-19,2%
|
34
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
54 723
|
40 530
|
-25,9%
|
35
|
Ростовская область
|
53 295
|
39 466
|
-25,9%
|
36
|
Томская область
|
47 334
|
39 454
|
-16,6%
|
37
|
Тульская область
|
54 920
|
39 312
|
-28,4%
|
38
|
Архангельская область
|
53 085
|
39 287
|
-26,0%
|
39
|
Нижегородская область
|
51 963
|
39 284
|
-24,4%
|
40
|
Республика Хакасия
|
46 186
|
39 052
|
-15,4%
|
41
|
Республика Мордовия
|
45 740
|
38 780
|
-15,2%
|
42
|
Республика Карелия
|
48 356
|
38 688
|
-20,0%
|
43
|
Республика Татарстан
|
50 629
|
38 533
|
-23,9%
|
44
|
Омская область
|
41 823
|
38 406
|
-8,2%
|
45
|
Удмуртская Республика
|
46 836
|
38 304
|
-18,2%
|
46
|
Белгородская область
|
51 489
|
38 292
|
-25,6%
|
47
|
Чеченская республика
|
47 313
|
38 264
|
-19,1%
|
48
|
Республика Башкортостан
|
48 335
|
38 256
|
-20,9%
|
49
|
Брянская область
|
52 848
|
37 891
|
-28,3%
|
50
|
Псковская область
|
51 701
|
37 563
|
-27,3%
|
51
|
Самарская область
|
50 821
|
37 435
|
-26,3%
|
52
|
Рязанская область
|
50 179
|
37 381
|
-25,5%
|
53
|
Курская область
|
47 614
|
37 022
|
-22,2%
|
54
|
Курганская область
|
43 497
|
36 965
|
-15,0%
|
55
|
Волгоградская область
|
44 786
|
36 919
|
-17,6%
|
56
|
Тверская область
|
54 037
|
36 775
|
-31,9%
|
57
|
Чувашская Республика
|
46 075
|
36 647
|
-20,5%
|
58
|
Вологодская область
|
46 280
|
36 595
|
-20,9%
|
59
|
Кемеровская область
|
40 112
|
36 278
|
-9,6%
|
60
|
Орловская область
|
46 749
|
36 000
|
-23,0%
|
61
|
Смоленская область
|
49 877
|
35 907
|
-28,0%
|
62
|
Воронежская область
|
48 369
|
35 703
|
-26,2%
|
63
|
Владимирская область
|
47 052
|
35 702
|
-24,1%
|
64
|
Ставропольский край
|
50 416
|
35 527
|
-29,5%
|
65
|
Кировская область
|
43 165
|
35 298
|
-18,2%
|
66
|
Ярославская область
|
44 811
|
35 105
|
-21,7%
|
67
|
Саратовская область
|
45 507
|
34 707
|
-23,7%
|
68
|
Ульяновская область
|
50 221
|
34 572
|
-31,2%
|
69
|
Республика Адыгея
|
46 371
|
34 505
|
-25,6%
|
70
|
Липецкая область
|
46 228
|
34 149
|
-26,1%
|
71
|
Тамбовская область
|
46 362
|
34 133
|
-26,4%
|
72
|
Республика Марий Эл
|
48 917
|
33 680
|
-31,1%
|
73
|
Пензенская область
|
48 923
|
33 621
|
-31,3%
|
74
|
Ненецкий автономный округ
|
65 265
|
33 273
|
-49,0%
|
75
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
47 891
|
33 108
|
-30,9%
|
76
|
Республика Коми
|
49 880
|
32 567
|
-34,7%
|
77
|
Оренбургская область
|
40 327
|
32 473
|
-19,5%
|
78
|
Алтайский край
|
37 337
|
32 466
|
-13,0%
|
79
|
Костромская область
|
39 835
|
32 431
|
-18,6%
|
80
|
Республика Калмыкия
|
48 943
|
31 318
|
-36,0%
|
81
|
Ивановская область
|
41 906
|
30 346
|
-27,6%
|
82
|
Астраханская область
|
46 275
|
29 087
|
-37,1%
|
83
|
Республика Алтай
|
31 456
|
27 988
|
-11,0%