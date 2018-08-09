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Средний лимит по кредитным картам снижается

9 августа 2018

Во 2 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель с 2014 года. По сравнению со 2 кварталом 2017 года он снизился на 17,7% или на 9,8 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (89,8 тыс. руб.), Сахалинской области (66,1 тыс. руб.), Камчатском крае (65,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (65,9 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (64,4 тыс. руб.). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам – в Республике Алтай (28,0 тыс. руб.), Астраханской (29,1 тыс. руб.) и Ивановской (30,3 тыс. руб.) областях, Республике Калмыкия (31,3 тыс. руб.) и Костромской области (32,4 тыс. руб.).

В Иркутской области средний лимит по кредитным картам за год сократился на 9,1% до 47,3 тыс. рублей

«Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2017-2018 гг., в руб.

 

По регионам

2 кв. 2017, руб.

2 кв. 2018, руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

102 196

89 803

-12,1%

2

Сахалинская область

69 707

66 070

-5,2%

3

Камчатский край

63 581

65 876

3,6%

4

г. Санкт-Петербург

81 649

65 863

-19,3%

5

Республика Саха (Якутия)

66 835

64 449

-3,6%

6

Чукотский автономный округ

87 095

63 669

-26,9%

7

Московская область

69 864

61 884

-11,4%

8

Ханты-Мансийский АО - Югра

66 345

57 883

-12,8%

9

Приморский край

54 657

57 072

4,4%

10

Ямало-Ненецкий автономный округ

71 141

57 054

-19,8%

11

Хабаровский край

63 360

56 209

-11,3%

12

Магаданская область

57 668

55 158

-4,4%

13

Республика Дагестан

53 844

54 016

0,3%

14

Красноярский край

52 090

50 377

-3,3%

15

Еврейская автономная область

51 096

48 996

-4,1%

16

Ленинградская область

64 079

48 974

-23,6%

17

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

50 369

48 351

-4,0%

18

Забайкальский край

57 308

48 247

-15,8%

19

Амурская область

54 371

48 209

-11,3%

20

Иркутская область

52 012

47 303

-9,1%

21

Мурманская область

60 549

46 784

-22,7%

22

Калининградская область

56 327

45 799

-18,7%

23

Свердловская область

63 135

45 713

-27,6%

24

Республика Ингушетия

47 703

45 310

-5,0%

25

Калужская область

55 876

45 019

-19,4%

26

Республика Бурятия

49 997

44 582

-10,8%

27

Новосибирская область

48 276

43 305

-10,3%

28

Кабардино-Балкарская Республика

52 553

42 885

-18,4%

29

Республика Тыва

37 688

42 072

11,6%

30

Новгородская область

49 593

42 002

-15,3%

31

Челябинская область

46 595

41 520

-10,9%

32

Пермский край

51 936

41 454

-20,2%

33

Краснодарский край

50 924

41 153

-19,2%

34

Республика Северная Осетия-Алания

54 723

40 530

-25,9%

35

Ростовская область

53 295

39 466

-25,9%

36

Томская область

47 334

39 454

-16,6%

37

Тульская область

54 920

39 312

-28,4%

38

Архангельская область

53 085

39 287

-26,0%

39

Нижегородская область

51 963

39 284

-24,4%

40

Республика Хакасия

46 186

39 052

-15,4%

41

Республика Мордовия

45 740

38 780

-15,2%

42

Республика Карелия

48 356

38 688

-20,0%

43

Республика Татарстан

50 629

38 533

-23,9%

44

Омская область

41 823

38 406

-8,2%

45

Удмуртская Республика

46 836

38 304

-18,2%

46

Белгородская область

51 489

38 292

-25,6%

47

Чеченская республика

47 313

38 264

-19,1%

48

Республика Башкортостан

48 335

38 256

-20,9%

49

Брянская область

52 848

37 891

-28,3%

50

Псковская область

51 701

37 563

-27,3%

51

Самарская область

50 821

37 435

-26,3%

52

Рязанская область

50 179

37 381

-25,5%

53

Курская область

47 614

37 022

-22,2%

54

Курганская область

43 497

36 965

-15,0%

55

Волгоградская область

44 786

36 919

-17,6%

56

Тверская область

54 037

36 775

-31,9%

57

Чувашская Республика

46 075

36 647

-20,5%

58

Вологодская область

46 280

36 595

-20,9%

59

Кемеровская область

40 112

36 278

-9,6%

60

Орловская область

46 749

36 000

-23,0%

61

Смоленская область

49 877

35 907

-28,0%

62

Воронежская область

48 369

35 703

-26,2%

63

Владимирская область

47 052

35 702

-24,1%

64

Ставропольский край

50 416

35 527

-29,5%

65

Кировская область

43 165

35 298

-18,2%

66

Ярославская область

44 811

35 105

-21,7%

67

Саратовская область

45 507

34 707

-23,7%

68

Ульяновская область

50 221

34 572

-31,2%

69

Республика Адыгея

46 371

34 505

-25,6%

70

Липецкая область

46 228

34 149

-26,1%

71

Тамбовская область

46 362

34 133

-26,4%

72

Республика Марий Эл

48 917

33 680

-31,1%

73

Пензенская область

48 923

33 621

-31,3%

74

Ненецкий автономный округ

65 265

33 273

-49,0%

75

Республика Карачаево-Черкессия

47 891

33 108

-30,9%

76

Республика Коми

49 880

32 567

-34,7%

77

Оренбургская область

40 327

32 473

-19,5%

78

Алтайский край

37 337

32 466

-13,0%

79

Костромская область

39 835

32 431

-18,6%

80

Республика Калмыкия

48 943

31 318

-36,0%

81

Ивановская область

41 906

30 346

-27,6%

82

Астраханская область

46 275

29 087

-37,1%

83

Республика Алтай

31 456

27 988

-11,0%

 


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