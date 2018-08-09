Средний лимит по кредитным картам снижается

Во 2 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель с 2014 года. По сравнению со 2 кварталом 2017 года он снизился на 17,7% или на 9,8 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (89,8 тыс. руб.), Сахалинской области (66,1 тыс. руб.), Камчатском крае (65,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (65,9 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (64,4 тыс. руб.). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам – в Республике Алтай (28,0 тыс. руб.), Астраханской (29,1 тыс. руб.) и Ивановской (30,3 тыс. руб.) областях, Республике Калмыкия (31,3 тыс. руб.) и Костромской области (32,4 тыс. руб.).

В Иркутской области средний лимит по кредитным картам за год сократился на 9,1% до 47,3 тыс. рублей

«Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2017-2018 гг., в руб.