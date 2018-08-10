Вышел августовский номер Газеты Дело

Представляем очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей.
Классический банкинг – вчерашний день
«Вы к нам надолго?», «Работать или просто «пересидеть»?» Такие вопросы задавали иркутские бизнесмены Наталии Цайтлер, когда в 2016 году она приехала из столицы в наш город, чтобы возглавить местное отделение Сбербанка. Наталия не смутилась, приняла Иркутск как вызов – и стала искать «особый подход», завоевывать доверие команды и клиентов. «Говорить ровно то, что ты можешь сделать, и делать то, что говоришь» – ключевой принцип управляющей Иркутским отделением Сбербанка. О работе и отдыхе, перспективах банковского сектора и грядущих переменах мы поговорили с Наталией.
Задавая тренды загородного домостроения
Проект сети коттеджных поселков «Хрустальный» – квартал таунхаусов Vila на Байкальском тракте – родился из желания компании вывести на рынок совершенно новый, современный продукт. Впоследствии он должен задать тренды загородного домостроения в Иркутске. Как происходило создание новых таунхаусов и в чем их эксклюзивность, рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.
«Хлеба и зрелищ»! Как создать кулинарный проект, объединяющий предпринимателей и домохозяек
Семь лет назад кулинарная студия Anetti занимала 60 кв.м в офисном бизнес-центре, а ныне она располагается на 160 кв.м одной из самых модных площадок города – галереи В. Бронштейна. В день открытия в проекте работали три человека, а сейчас – около 20. Как бывшему маркетологу удалось совершить такой прорыв в бизнесе? Почему кулинарные проекты – это не только еда, но и волшебство? Свою историю Газете Дело поведала Анна Логинова, основательница Anetti.
Наше кредо – «Знай своего клиента»
Почему малый и средний бизнес предпочитают кредитоваться в региональных банках? В чем их преимущества по сравнению с федеральными игроками? На какую помощь предприниматели могут рассчитывать в местном банке? Об этом и многом другом Газете Дело рассказала Инна Сизых, заместитель Председателя Правления Байкалкредобанка.
«Школу надо проектировать с конца»
Одной из тем, обсуждаемых на IV Байкальском саммите РГУД, стала «Умная школа». Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объектом для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концепции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, рассказал руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан.
Контрафакт: отделить нельзя конфисковать
Внешнеэкономическая деятельность предполагает неукоснительное следование таможенным правилам и другим нормам, и у предпринимателей нередко возникают проблемы, связанные с признанием товара контрафактом и его конфискацией. Всегда ли есть основания для таких мер? Юрист Адвокатского Бюро «Рябенко и партнеры» Герман Фролов анализирует подобную ситуацию из его практики.
Если банк отказал в ипотеке
По словам заемщиков и риелторов, в последнее время участились случаи, когда банки отказывают в выдаче уже одобренного ранее ипотечного кредита. Сделки срываюся, покупатели объектов теряют задатки, не говоря уже о времени и нервах. Причины при этом банком не объясняются. Как быть в такой ситуации? Об этом мы беседуем с ипотечным брокером агентства недвижимости АН Century 21 «Недвижимость мира» Натальей Дроняевой.
Залоговое имущество: продаем правильно
Кредитование, особенно с залогом недвижимости, всегда связано с серьезными рисками. В сложной финансовой ситуации может оказаться любой человек, и если есть риск невыплат по кредиту – действовать нужно своевременно. Одним из выходов может оказаться продажа залогового объекта. О том, как избежать лишних проблем и правильно провести такую сделку, читателям Газеты Дело рассказывает Юлия Мальцева, начальник отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье».
Почему надо «бежать вдвое быстрее»? Эксперт рассказал о будущем торговых центров Иркутска
Почему современным торгово-развлекательным центрам, которые не испытывают проблем с заполняемостью, не стоит «почивать на лаврах»? Чего не хватает современным ТРЦ уже сейчас? Какой формат ТРЦ ждёт нас в будущем? Своим видением прошлого, настоящего и будущего торгово-развлекательных центров Иркутска на Байкальском саммите недвижимости РГУД поделился эксперт рынка коммерческой недвижимости – исполнительный директор АН «Тысячелетие» Юрий Винников.
«МТС Инвестиции»: надежный заработок онлайн
Для уверенности в завтрашнем дне нужна надежная финансовая «подушка безопасности». При этом желательно, чтобы деньги не просто лежали «под матрасом», а работали и приносили стабильный доход. Те, кто любит рисковать, вкладываются в криптовалюты и другие волатильные инструменты. Самые осторожные хранят деньги в банках – там небольшой процент, но опасности потерять всё, нажитое непосильным трудом, нет. Но есть и другой путь. Если вложить накопления в надежный паевой инвестиционный фонд (ПИФ), доходность может быть больше, а риски сводятся к минимуму. К тому же, в отличие от депозита, вернуть инвестиции в ПИФ можно в любое время в течение нескольких дней.
Продажа бизнеса: ожидание и реальность
Продать бизнес. Что это значит на самом деле – если иметь в виду не алгоритм подготовки и проведения сделки, а соотношение ожиданий продавца и условий, предлагаемых «рынком покупателя»? Об этом мы побеседовали с Дмитрием Щербаковым, руководителем АН «Слобода».