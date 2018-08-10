Вышел августовский номер Газеты Дело

Представляем очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей.

«Вы к нам надолго?», «Работать или просто «пересидеть»?» Такие вопросы задавали иркутские бизнесмены Наталии Цайтлер, когда в 2016 году она приехала из столицы в наш город, чтобы возглавить местное отделение Сбербанка. Наталия не смутилась, приняла Иркутск как вызов – и стала искать «особый подход», завоевывать доверие команды и клиентов. «Говорить ровно то, что ты можешь сделать, и делать то, что говоришь» – клю­чевой принцип управляющей Иркутским отделением Сбербанка. О работе и отдыхе, перспективах банковского сектора и грядущих переменах мы поговорили с Наталией.

Проект сети коттеджных поселков «Хрустальный» – квартал таунхаусов Vila на Байкальском тракте – родился из желания компании вывести на рынок совершенно новый, современный продукт. Впоследствии он должен задать тренды загородного домостроения в Иркутске. Как происходило создание новых таунхаусов и в чем их эксклюзивность, рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Семь лет назад кулинарная студия Anetti занимала 60 кв.м в офисном бизнес-центре, а ныне она располагается на 160 кв.м одной из самых модных площадок города – галереи В. Бронштейна. В день открытия в проекте работали три человека, а сейчас – около 20. Как бывшему маркетологу уда­лось совершить такой прорыв в бизнесе? Почему кулинарные проекты – это не только еда, но и волшебство? Свою историю Газете Дело поведала Анна Логинова, основательница Anetti.

Почему малый и средний бизнес предпочитают кредитоваться в региональных банках? В чем их преимущества по сравнению с федеральными игроками? На какую помощь предприниматели могут рассчитывать в местном банке? Об этом и многом другом Газете Дело рассказала Инна Си­зых, заместитель Председателя Правления Байкалкредобанка.

Одной из тем, обсуждаемых на IV Байкальском саммите РГУД, стала «Умная школа». Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объек­том для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концеп­ции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, рассказал руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан.

Внешнеэкономическая деятельность предполагает неу­коснительное следование таможенным правилам и другим нормам, и у предпринимателей нередко возникают проблемы, связанные с признанием товара контрафактом и его конфи­скацией. Всегда ли есть основания для таких мер? Юрист Адвокатского Бюро «Рябенко и партнеры» Герман Фролов анализирует подобную ситуацию из его практики.

По словам заемщиков и риелторов, в последнее время участились случаи, когда банки отказывают в выдаче уже одобренного ранее ипотечного кредита. Сделки сры­ваюся, покупатели объектов теряют задатки, не говоря уже о времени и нервах. Причины при этом банком не объ­ясняются. Как быть в такой ситуации? Об этом мы бе­седуем с ипотечным брокером агентства недвижимости АН Century 21 «Недвижимость мира» Натальей Дроняевой.

Кредитование, особенно с залогом недвижимости, всегда связано с серьезными рисками. В сложной финансовой ситуации может оказаться любой человек, и если есть риск невыплат по кредиту – действовать нужно своевременно. Одним из выходов может оказаться продажа залогового объ­екта. О том, как избежать лишних проблем и правильно провести такую сделку, читателям Газеты Дело рассказывает Юлия Мальцева, начальник отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье».

Почему современным торгово-развлекательным центрам, которые не испытывают проблем с заполняемостью, не стоит «почивать на лаврах»? Чего не хватает современным ТРЦ уже сейчас? Какой формат ТРЦ ждёт нас в будущем? Своим видением прошлого, настоящего и будущего торгово-раз­влекательных центров Иркутска на Байкальском саммите недвижимости РГУД поделился эксперт рынка коммерческой недвижимости – исполни­тельный директор АН «Тысячелетие» Юрий Винников.

Для уверенности в завтрашнем дне нужна надежная финансовая «подушка безопасно­сти». При этом желательно, чтобы деньги не просто лежали «под матрасом», а работали и приносили стабильный доход. Те, кто любит рисковать, вкладываются в криптовалюты и другие волатильные инструменты. Самые осторожные хранят деньги в банках – там небольшой процент, но опасности потерять всё, нажитое непосильным трудом, нет. Но есть и другой путь. Если вложить накопления в надежный паевой инвестиционный фонд (ПИФ), доходность может быть больше, а риски сводятся к минимуму. К тому же, в отличие от депозита, вернуть инвестиции в ПИФ можно в любое время в течение нескольких дней.

Продать бизнес. Что это значит на самом деле – если иметь в виду не алгоритм подготовки и проведения сделки, а соотношение ожиданий продавца и условий, предлагаемых «рынком покупателя»? Об этом мы побеседовали с Дмитри­ем Щербаковым, руководителем АН «Слобода».