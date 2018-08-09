Есть у санкций начало, нет у санкций конца

По неприятной традиции «август восьмого года» в очередной раз приносит плохие новости.

В среду мы обсуждали текст законопроекта о расширений санкций к России, внесённый на рассмотрение в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. Вчера поздно вечером стало известно ещё об одном предлагаемом пакете санкций – на этот раз со стороны Госдепартамента США в ответ на события в британском Солсбери. Есть две новости – плохая и хорошая. Плохая – часть санкций вступят в силу уже 22 августа (ограничение экспорта в Россию продукции, которая может нанести ущерб национальной безопасности США). А через три месяца, если Россия не предоставит заверений в отказе использования химического оружия и не допустит экспертов ООН на свои объекты, санкции будут расширены: введут запрет на покупку облигаций РФ, полный запрет экспорта из США в Россию, запрет импорта кроме продуктов питания, приостановка дипломатических отношений, запрет на перевозки государственным авиакомпаниям. Хорошая новость – санкции, предлагаемые Госдепом, существенно менее жёсткие, чем в законопроекте Грэма и Менендеса. Многое из написанного перекликается с ранее введёнными санкциями.

По оценкам Альпари, отношения с Россией – одна из карт в карточном домике перед выборами в Конгресс США в ноябре. Конгрессмены, Дональд Трамп и все причастные к выборам стороны пытаются заработать на этом вопросе политические очки. В сентябре Конгресс США вернётся с каникул и «российский вопрос» будет одним из центральных перед парламентскими выборами. Вполне вероятно, что до принятия новых санкций дело не дойдёт – в законопроекты будут вноситься правки, а даже в случае принятия их действия могут быть отсрочены. Но даже обсуждение санкций гарантирует для России напряжённость, а для рубля – повышенную волатильность в сентябре-октябре. Мы не исключаем, что курс доллара поднимется к 70 руб. Более сильного ослабления рубля мы не ожидаем – российская экономика выглядит сильно, цены на нефть высоки, платёжный баланс профицитный, золотовалютных резервов достаточно.

Похоже, перемирие, действовавшее между США и Россией на период чемпионата мира по футболу, закончилось. Отметим, что с начала года США усиливает давление на страны, с которыми у них есть экономические и политические разногласия. Американские политики последовательно анонсируют меры в отношении России, Китая и Турции – с каждым разом всё более жёсткие.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари