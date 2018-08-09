В Иркутске остановлен незаконный снос павильонов

Сегодня, 9 августа, завершилось рассмотрение дела Арбитражным судом Иркутской области о сносе павильона индивидуального предпринимателя, о котором аппарат Уполномоченного информировал ранее. Суд отказал администрации города Иркутска в требований освободить земельный участок от нестационарного торгового объекта. Предприниматель осуществляет свою деятельность в павильоне с 2006 года, павильон размещен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов города Иркутска.

Исковые требования администрацией были заявлены еще в ноябре 2016 года. За это время дело прошло все судебные инстанции, вплоть до Верховного Суда Российской Федерации, и Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена, по данной категории дел сложилась устойчивая судебная практика, основанная на возможности размещения нестационарных торговых объектов на основании норм главы V.6 Земельного кодекса РФ и статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Кратко позиция по данной категории дел заключается в том, что указанные нормы связывают право предпринимателя на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае размещения нестационарного торгового объекта с двумя фактами:

наличие нестационарного торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов по соответствующему адресу, с соблюдением условий по площади, специализации объекта;

фактическое расположение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее указанную позицию аппарата Уполномоченного поддержала и апелляционная инстанция по делу Политаевой. Администрация города Иркутска направила в адрес предпринимателя уведомление о демонтаже самовольно размещенного павильона, несмотря на то, что НТО находился в схеме размещения и Политаева на законных правовых основаниях с 2001 года осуществляла свою предпринимательскую деятельность. Уполномоченный подал заявление о признании незаконным распоряжения о переносе самовольно размещенного движимого имущества – павильона Политаевой в защиту прав и законных интересов предпринимателя. Судом первой инстанции в удовлетворении требований Уполномоченного было отказано. Однако Четвертый арбитражный апелляционный суд принял новое решение по делу и восстановил права предпринимательницы.

