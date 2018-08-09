Санкции могут подтолкнуть ЦБ к повышению ставки

Магия чисел, какой бы антинаучной она не являлась, всё же существует. Август всегда был сложным месяцем для России, но на сей раз он совпал с юбилеями кризиса 1998 года и войной в Южной Осетии в 2008 году, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». Кстати, согласно олимпийским принципам, любой, кто начинает военные действия во время Олимпиады, неправ по определению:

– Началось всё с того, что в прессе появился документ об обращении одного сенатора с просьбой наложить ограничения на российского бизнесмена В. Евтушенкова. Затем в прессе появился некий документ, который был назван законопроектом о новых санкциях против РФ. В частности, в нём предлагается запретить государственным банкам РФ все расчёты в долларах. На наш взгляд, подобная формулировка является заранее непроходной, так как позволяет российским экономическим субъектам отказаться от погашения долга в долларах США. Напомним, что внешний долг РФ составлял около $530 млрд в начале 2018 года. То есть часть этого долга может оказаться невозвратной по инициативе американского сенатора.

Естественно, что подобные новости привели к падению бумаг: в среду АФК «Система» (-4,1%), Сбербанка (-3,8%) и «ВТБ» (-2,5%). Отсутствие прямых угроз позволило акциям «Газпрома» (+0,2%) противостоять тенденциям на рынке. В целом нефтегазовый сектор оказался достаточно устойчивым, так как его товар уникален и может продаваться, как за доллары, так и за евро или юани. Благодаря слабости доллара активно дорожали привилегированные бумаги «Сургутнефтегаз» (+1,19%).

Рубль также сильно отреагировал на новости, слабея в моменте до 65,04 за доллар. В среду к середине московских торгов баррель Brent стоил около 4780 рублей.

Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,24%, недельная — до 7,31%, а месячная осталась на уровне 7,41%.

Одним из важных событий дня являются размещения ОФЗ. Посмотрим, как рынок отреагировал на рост рисков.

На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года. Удалось разместить бумаги на 11,23 млрд при средневзвешенной доходности 7,98%. Предложение составляло 15 млрд, а спрос 26,461 млрд рублей. Второй аукцион оказался ещё менее удачным. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением в ноябре 2022 года. Всего были проданы бумаги на 2,085 млрд рублей при спросе 8,085 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,75%. Таким образом, можно говорить что подробности американских угроз прямым образом повлияли на размещения.

При сохранении подобной ситуации может возникнуть необходимость для корректировки денежной политики ЦБ РФ, а именно повышения ставки для обеспечения защиты рубля. Кстати, Минфин также может отказаться временно от закупки валюты, а также прекратить её скупку при достижении прогнозируемого курса в районе 67-68 рублей за доллар. Пока мы можем лишь говорить, что курс доллара достигал максимального значения в текущем году, но ещё не смог закрепиться на более высоких уровнях. К 17:15 (мск) USD-RUB – 64,71 (+1,92%), EUR-RUB – 74,985 (+1,81%).

На рынок также оказывают влияние свежие события в американо-китайской торговой войне.

С 23 августа США повышают тарифы для $16 млрд китайского экспорта, а Китай уже грозит принятием повышенных тарифов на $60 млрд американских поставок. В целом начало торгов в США ознаменовалось лишь незначительным снижением индексов.

В России снижение рынка более существенное. Реакция на подробности новых американских антироссийских инициатив продолжится, но более подробный разбор документов наталкивает на мысль о том, что далеко не все инициативы будут одобрены, ибо они могут нанести прямой ущерб США на десятки миллиардов долларов. Поэтому в ближайшие дни рынок успокоится и может пойти вверх.