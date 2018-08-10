МТС даст возможность распечатывать фотографии прямо из смартфона



ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запускает сервис прямой печати фотографий из облачного приложения, который позволит клиентам МТС уже на следующий день получать готовые снимки.

Клиенты МТС теперь могут за пару секунд отправить на печать фотографии со своего смартфона. Достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки.

Получить готовые фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователь получит SMS.

«В смартфонах каждого пользователя хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены яркие моменты жизни. Мы нашли способ дать новую жизнь этим фотографиям – теперь можно распечатать их без мучений с отправкой снимков на флешку и походов в фотосалон. Отправить фотографии в печать можно сразу из облака. Стоимость печати через приложение будет на 30% ниже, чем при походе в фотосалон, доставка в ряде случаев бесплатна», — говорит руководитель по цифровым продуктам МТС Максим Марасанов.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в фотосалонах партнера – компании «Фотосфера», пунктах выдачи PickPoint или заказать доставку курьером.

«Вторая память» — облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ. Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС тарифов с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.