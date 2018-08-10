Когда успокоится рубль?

К 17.00 мск на биржевых торгах рубль по-прежнему понижался к доллару и евро, а к 18-00 рубль отступал намного медленнее. Доллар повышается на 1,7% и в настоящий момент торгуется по 66,05 руб. А евро укрепляется к рублю сильнее, на 2%, до 76,533 руб. Таким образом, рубль сегодня упал к доллару до уровней ноября 2016 года. А курс в 76 руб. за евро мы в этом году видели весной, поэтому сегодняшний скачок единой европейской валюты, которая давно дрейфовала в узком коридоре в 73-74 руб., нас не удивил. В то же время доллар представляется сильно перепроданным. Отметим, что в основном падение рубля к доллару имело место в первой половине дня, но начиная с середины дня, снижение рубля несколько замедлилось.

Негатив, связанный с санкциями, представляется уже в основном отыгранным рынком. Мы считаем, что в пятницу на уровни выше 66,5-67,0 руб. доллар пока не пойдет, в крайнем случае, если и пойдет, то долго там не задержится. Отметим, что санкции, которые вводятся с 22 августа, дублируют уже действующие санкции США, так как экспорт продукции двойного назначения американскими компаниями в Россию уже сейчас ограничен, поэтому новый санкционный пакет не способен нанести серьезного ущерба российской экономике.

По оценкам Альпари, доллар США в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 65-67 руб., а евро - на уровне 76-77 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари