Инфляции в Иркутской области в июле 2018 года составила 0,4%

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле т.г. составил 0,4%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 0,02%, а непродовольственные товары подорожали на 0,1%, сообщает Иркутскстат.

Из продуктов питания значительно подорожали: картофель (на 31%), свекла (18%), лук репчатый (на 6%). На 2-4% выросли цены на говядину бескостную, мясо птицы, филе рыбное, кисломолочные продукты, пшено, муку пшеничную, морковь, чеснок, овощи замороженные, апельсины, сухие супы в пакетах.

В то же время зафиксировано снижение цен на отдельные овощи и фрукты: капусту (на 25%), свежие огурцы (23%), помидоры (10%), бананы (4%), виноград (на 2%). Подешевели яйца куриные (на 10%), крупа гречневая, печень говяжья, соль, (на 2%).

В группе непродовольственных товаров выросли цены на газомоторное топливо (на 7%), диван-кровати (4%), табуреты для кухни, микроволновые печи, мотоциклы без коляски, скутеры, цемент, плиты древесно-стружечные, ковры, подушки, туфли женские летние, босоножки (на 2-3%). Увеличились цены на одежду для детей школьного возраста: блузки (на 7%), юбки, брюки, костюмы спортивные (на 1-3%).

Одновременно на 2-4% подешевели краска для волос, футболки детские, кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, электроутюги, кирпич красный.

В сфере платных услуг сводный индекс потребительских цен составил 101,5%.

В июле традиционно меняются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В сравнении с предыдущим месяцем отопление стало дороже на 6,7%, горячее водоснабжение, газоснабжение и электроэнергия - на 5-6%, холодное водоснабжение и водоотведение, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 4%, содержание и ремонт жилья – на 1%. Гостиничный сервис подорожал на 2%. Зафиксирован рост стоимости проезда в междугородных (на 5,7%) и городских (1%) автобусах. На 1-2% возросла плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, занятия на курсах профессионального обучения, билеты в кинотеатры, ультразвуковое исследование брюшной полости, услуги беспроводной связи.