Сбербанк совместно с Mastercard и Black Star снова выпустили совместный музыкальный клип

Сбербанк и Mastercard выпустили совместный клип с музыкальным лейблом Black Star. Это уже второе совместное видео.

На этот раз трек #ЭТОМОЕ Поколение исполняют победитель шоу «Песни» на ТНТ Terry и финалист этого же проекта DanyMuse. Артисты стали новыми амбассадорами Молодежной карты Mastercard Сбербанка.

Чтобы посмотреть новый видеоклип, пользователям необходимо было открыть все закрытые пиксели на промосайте проекта с механикой «мозаики». Под каждым пикселем скрывались призы: промокод на месяц бесплатной музыки «ВКонтакте», 5 ежемесячных подписок на кроссовки, бесплатные книги, скидки на ювелирные украшения, бесплатные подписки на онлайн-кинотеатр, билеты в кино, эксклюзивный фото- и видеоконтент. Каждый день можно было открыть по одному пикселю, однако за репост проекта в социальных сетях и открытие пикселя другом пользователь получал дополнительный ход. Менее чем за сутки все пиксели были открыты.

Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка:

«Разрабатывая рекламную кампанию, мы провели серию исследований. Результаты удивили: молодые люди хотят видеть совсем новые лица, хотя год назад ситуация была другой. Поэтому мы выбрали Terry и DanyMuse — исполнителей, которые стремительно набирают популярность. За сутки промосайт посетило более 500 тысяч уникальных пользователей. Это показывает, что мы приняли правильное решение. Всего с начала года Сбербанк привлек 490 тысяч новых клиентов среди молодежи — это рекордный показатель, который подтверждает правильность продуктовой и рекламной стратегии».

Сбербанк нацелен на привлечение клиентов от 14 лет до 21 года. По данным Росстата, в России сегодня насчитывается 10,6 млн человек в этом возрасте. При этом больше половины всей молодежи страны уже являются активными клиентами Сбербанка (по сравнению с декабрем 2017 года их число увеличилось на 20 %).

Наталья Филиппова, управляющий директор по сегментам «молодежь», «дети» и «родители» дивизиона «Особенные решения» Розничного блока Сбербанка:

«Мы видим, что выбранная нами стратегия работы с сегментом дает видимый результат в бизнес-показателях. Только представьте, каждый второй молодой человек в России — наш клиент. И, что особенно ценно, подавляющее большинство из этих клиентов пришли к нам сами, а не благодаря зарплатным или стипендиальным проектам. Доля личных карт в портфеле более 80 %».

По итогам 7 месяцев 2018 года портфель Молодежных карт Сбербанка составил 8,2 млн активных карт. Карта выдается клиентам в возрасте от 14 до 25 лет. Стоимость годового обслуживания составляет 150 рублей в год — это в 5 раз меньше, чем по обычным картам банка. По карте действуют особенные условия программы «Спасибо от Сбербанка»: 0,5 % СПАСИБО с каждой покупки начисляются вне зависимости от оборотов и балансов (клиенты всегда находятся на уровне БОЛЬШОЕ СПАСИБО), а также действуют повышенные бонусы СПАСИБО за покупки у специальных «молодежных» партнеров программы.

Индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги Сбербанка, в молодежном сегменте составляет 70 % (данные на июнь 2018 г.) — это самый высокий показатель в банке.