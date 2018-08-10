Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business

Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business с уникальным набором привилегий, разработанных совместно с компанией Visa.

Держателям бизнес-карты Visa Platinum Business доступны бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов с использованием технологии Lounge Key, премиальное страхование выезжающих за рубеж. При оплате бизнес-картой предоставляются скидки в такси бизнес-класса и в ресторанах класса премиум, а также скидки на размещение в отелях, аренду автомобилей и упаковку багажа.

Карта включает в себя широкий спектр опций:

любые операции в режиме 24/7 со счета компании;

расчеты в торговых точках и в интернете;

снятие и внесение наличных денежных средств;

онлайн-управление картой — в Сбербанк Бизнес Онлайн руководитель может устанавливать индивидуальные лимиты на все бизнес-карты, выпущенные для предприятия.

Карта предназначена для оплаты товаров и услуг представителями бизнеса и дает возможность пользоваться привилегиями во время деловых поездок, бизнес-мероприятий и других событий, связанных с ведением бизнеса, — как в России, так и за рубежом.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:

«Мы разрабатываем продукты для наших клиентов с единственной целью — чтобы их бизнес работал лучше. При этом все продукты и сервисы Сбербанка, в том числе персональные, таковы, что выгода от их использования, по отзывам самих клиентов, значительно превышает затраты. И это — залог укрепления нашего сотрудничества».