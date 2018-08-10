В Екатеринбург при поддержке Альфа-Банка привезли картину Петрова-Водкина «Купание красного коня» и целую серию экспонатов Третьяковской галереи

В Екатеринбург при поддержке Альфа-Банка привезли картину Петрова-Водкина «Купание красного коня» и целую серию экспонатов Третьяковской галереи

9 августа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается уникальная выставка «Дар Казимиры Басевич музеям России», посвященная коллекции Казимиры Константиновны Басевич, переданной в дар Третьяковской галерее и Екатеринбургскому музею изобразительных искусств.

Это совместный проект Альфа-Банка, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Государственной Третьяковской галереи и Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Выставка станет данью памяти трем поколениям семьи Басевич-Лотаревых, которые передали большую часть своей коллекции российским музеям.

В полностью преображенном выставочном зале перед посетителями предстанет более 70 работ — это и картины знаменитых художников, и произведения скульптуры, а также избранные экспонаты декоративно-прикладного искусства и мебели из трёх музейных собраний. Среди авторов такие известнейшие имена, как Николай Рерих, Борис Кустодиев, Михаил Врубель, Александр Бенуа и др. И, конечно, жемчужина коллекции — картина «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Всё это впервые представлено в едином выставочном пространстве.

Поводом к организации выставки стал дар Рэны Михайловны Лотарёвой — внучатой племянницы К.К. Басевич, профессора Уральской архитектурно-художественной академии. 17 произведений русских художников было подарено ею Государственной Третьяковской галерее. В Екатеринбургский музей изобразительных искусств в 2017 году Р.М. Лотарёва передала 38 произведений живописи и графики, а также 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства.

Алексей Чухлов, заместитель Председателя Правления Альфа-Банка:

«Приятно осознавать, что, будучи крупнейшим частным банком в России, Альфа-Банк ассоциируется не только с наиболее передовыми технологиями и высоким качеством клиентского обслуживания, но и с масштабными и яркими проектами, вошедшими в историю современной российской культуры. Мы искренне верим, что нельзя быть успешным банком, не участвуя в культурной жизни страны, и на протяжении 27 лет своей работы воплощаем в жизнь самые крупные и уникальные проекты».

Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:

«Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России» — это выставка-реконструкция собрания Казимиры Константиновны Басевич, в которую вошло большинство высоко ценимых ею работ, а также документы, фотографии, предметы интерьера. Это дань памяти семье, ставшей для музейного сообщества образцом бескорыстия. Это ещё один пример того, что самые прекрасные поступки могут быть сделаны совсем незаметными людьми«.

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:

«Мы понимали, что на выставке в Екатеринбурге обязательно должно быть показано „Купание красного коня“ — одно из самых знаковых полотен ХХ века в экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Произведение уже стояло в планах на выдачу в 2018 году в Русский музей и музеи Ватикана. Обычно картины не могут путешествовать с одной выставки на другую, потом на третью. Тем не менее, осознавая важность проекта, мы приняли решение пойти на компромисс и привезти работу в Екатеринбург».

Выставка «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России» будет представлена с 10 августа по 30 сентября 2018 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств по адресу ул. Воеводина, 5.

Часы работы выставки: вт—чт — с 11:00 до 20:00 (касса до 19:00); пт—вс — с 11:00 до 19:00 (касса до 18:00); пн — выходной.

Справка:

Казимира Константиновна Басевич, урожденная Романовская, начала комплектовать свою коллекцию с 1945 года. Её основу составили работы русских мастеров рубежа XIX — XX веков: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, К.А. Коровина, Н.К. Рериха, М.В. Добужинского, М.А. Врубеля, К.А. Сомова, З.Е. Серебряковой, М.В. Якунчиковой, В.Э. Борисова-Мусатова, Б.М. Кустодиева, С.Ю. Жуковского, К.С. Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, Елены Бебутовой, Мартироса Сарьяна и других.

«Купание красного коня» К.С. Петрова-Водкина — главная и бесспорная жемчужина всего собрания — долгое время считалось утраченным. Картина была создана в 1912 году, а в 1914-м в числе других отправлена автором на «Балтийскую выставку» в Швецию. Только в 1950 году, благодаря усилиям его вдовы, шесть произведений (включая «Красного коня») удалось вернуть на родину. В 1953 году Мария Федоровна уступила картину в коллекцию Басевич, тогда же купившей «Портрет М.Ф. Петровой-Водкиной» (1913) и пейзаж «На Дону» (1912), которые также будут представлены на выставке в ЕМИИ. Этот бесценный дар был по достоинству оценен не только руководством и сотрудниками галереи, но и широкой общественностью.