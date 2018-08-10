Клиенты Альфа-Банка могут в онлайне проверять статус зачисления срочных платежей

Альфа-Банк предоставил новый сервис для клиентов-юрлиц — получение в режиме онлайн информации о статусе зачисления срочного платежа в рублях. Сервис доступен для 300 тысяч клиентов-юрлиц, пользующихся новой версией интернет-банка.

Услуга возможна благодаря вступлению в действие со 2 июля 2018 года новой нормы Банка России, предусматривающей направление банком получателя срочного платежа информации о статусе зачисления в банк отправителя.

Для клиентов сервис бесплатный. Обновление статуса срочного платежа в интернет-банке автоматическое. Eсли срочный платеж зачислен получателю, то статус меняется на «Зачислен получателю».

«Этот сервис упростит и ускорит расчеты между контрагентами. Наша практика показывает, что для компаний малого и среднего бизнеса очень важно знать статус платежа, иметь возможность удостовериться, что платеж зачислен контрагенту — от этого зависит скорость сделок, своевременность поставок, установление доверительных отношений между контрагентами. Поэтому мы уверены в высокой востребованности данного сервиса клиентами», — говорит директор операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка Александра Гладун.

В настоящее время этот сервис — самый простой и быстрый способ удостовериться в зачислении платежа.

Ранее в отношении как обычных, так и срочных платежей на рынке действовал более сложный порядок: клиенты кредитных организаций, желающие проверить статус платежа, должны были запросить у банка-отправителя расследование по исходящему платежу, уплатив отдельную комиссию за услугу. При этом получение информации могло занимать несколько дней.

Данный порядок сохраняется во всех российских банках только для обычных платежей.

«Мы допускаем, что ряд клиентов, которым важно отслеживать статус зачисления платежа, предпочтут пользоваться не обычными, а срочными платежами», — отмечает Александра Гладун.