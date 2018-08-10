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В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 98,5 млрд рублей

10 августа 2018

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности. 

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила значительную чистую прибыль в размере 98,5 млрд рублей, что соответствует коэффициенту возврата на капитал (ROE) на уровне 14%. Также, мы продемонстрировали значительный прогресс в выполнении стратегических планов. 

Мы достигли динамичного роста в сегментах розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса наряду с дальнейшим ростом прибыльности корпоративно-инвестиционного бизнеса. Это явилось результатом наших целенаправленных усилий по дальнейшей диверсификации бизнеса и наращиванию доходов от основной деятельности. 

Сочетание последовательной политики контроля за расходами и реализованных синергий от внутригрупповых реорганизаций, включая недавнее успешное объединение ВТБ24 и банка ВТБ, позволило нам сдержать рост расходов на уровне ниже инфляции и достичь показателя эффективности расходов (коэффициент расходы / доходы) ниже 40%. 

Мы продолжили укреплять структуру баланса и улучшать структуру фондирования, увеличив долю средств клиентов в совокупных обязательствах Группы до 80%, а долю средств физических лиц в совокупных средствах клиентов до 41%, а также сократив коэффициент соотношения кредитов и депозитов до консервативного уровня 95,7%. 

В июне 2018 года ВТБ выплатил рекордные дивиденды, увеличив дивидендный доход держателей обыкновенных акций в три раза по сравнению с прошлым годом, в то же время сохранив сильные показатели достаточности капитала. Мы нацелены продолжать развивать ВТБ в качестве лидирующего современного и клиентоориентированного банка, улучшая прибыльность и акционерную стоимость».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей

1П2018 г.

1П2017 г.

Изм., %

2Кв 2018 г.

2Кв 2017 г.

Изм., %

Чистые процентные доходы

238,1

227,1

4,8%

121,8

114,1

6,7%

Чистые комиссионные доходы

46,1

43,1

7,0%

24,2

23,4

3,4%

Чистые операционные доходы до создания резервов

316,3

276,4

14,4%

163,7

131,2

24,8%

Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы

(69,0)

(76,0)

(9,2%)

(48,3)

(30,1)

(60,5%)

Расходы на содержание персонала и административные расходы

(124,7)

(122,6)

1,7%

(61,6)

(61,0)

1,0%

Чистая прибыль

98,5

57,9

70,1%

43,0

30,3

41,9%

 

  • Чистая прибыль в 1 полугодии 2018 года увеличилась на 70,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,5 млрд рублей благодаря последовательному росту чистых процентных и комиссионных доходов.
  • Чистые процентные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 238,1 млрд рублей в результате роста кредитного портфеля. Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во 2 квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в 1 квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.
  • Чистые комиссионные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,1 млрд рублей на фоне продолжающегося роста основных бизнес-линий.
  • Стоимость риска в 1 полугодии 2018 года не изменилась по сравнению с 1,6% в 1 полугодии 2017 года и за 2017 год. Расходы на создание резервов составили 69,0 млрд рублей в 1 полугодии 2018 года, снизившись на 9,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
  • Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат в 1 полугодии 2018 года, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,4% по сравнению с 44,4% в 1 полугодии 2017 года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 1,7% по сравнению с 1 полугодием 2017 года до 124,7 млрд рублей.

Отчет о финансовом положении

Все балансовые показатели и коэффициенты по состоянию на 30 июня 2018 года, приведенные ниже, сравниваются с соответствующими балансовыми показателями и коэффициентами по состоянию на 31 марта 2018 года и 1 января 2018 года, и подготовлены в соответствии со стандартами IFRS 9 и IFRS 15. Все изменения посчитаны на базе сравнимых балансовых показателей и коэффициентов, посчитанных в соответствии со стандартами IFRS 9 и IFRS 15.

 

млрд рублей

30 июня 2018 г.

31 марта 2018 г.

1 января 2018 г.

Изменение за 1П, % или п.п.

Изменение за 2Кв, % или п.п.

Активы

13 683,3

13 109,4

12 947,4

5,7%

4,4%

Кредиты и авансы клиентам, до вычета резерва

10 206,2

9 952,8

9 841,1

3,7%

2,5%

Кредиты юридическим лицам

7 457,6

7 353,5

7 307,4

2,1%

1,4%

Кредиты физическим лицам

2 748,6

2 599,3

2 533,7

8,5%

5,7%

Средства клиентов

9 839,2

9 333,3

9 144,7

7,6%

5,4%

Средства юридических лиц

5 775,3

5 513,9

5 523,1

4,6%

4,7%

Средства физических лиц

4 063,9

3 819,4

3 621,6

12,2%

6,4%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

7,6%

7,1%

6,9%

0,7 п.п.

0,5 п.п.

Кредиты / Средства клиентов

95,7%

98,7%

99,6%

(3,9 п.п.)

(3,0 п.п.)

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

12,2%

12,7%

12,6%

(0,4 п.п.)

(0,5 п.п.)

Коэффициент общей достаточности капитала

13,9%

14,5%

14,4%

(0,5 п.п.)

(0,6 п.п.)

 

  • В 1 полугодии 2018 года кредитный портфель Группы вырос на 3,7% до 10 206,2 млрд рублей в связи с ростом объема кредитования физических и юридических лиц на 8,5% и 2,1% соответственно.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2018 года составила 7,6%, по сравнению с 6,9% на 1 января 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю увеличилось до 7,7% на 30 июня 2018 года по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 июня 2018 года составило 102,3% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 года. В июле-августе 2018 года Группа произвела урегулирование задолженности по двум неработающим кредитам, что привело к снижению общей величины неработающих кредитов на 60,7 млрд рублей до 712,1 млрд рублей, или 7,0% от совокупного кредитного портфеля. Этот уровень соответствует коэффициенту покрытия неработающих кредитов резервами 110,4%.
  • Средства клиентов продолжили расти и достигли 80% от совокупных обязательств Группы на 30 июня 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 95,7% на конец 1 полугодия, по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 года. Рыночная доля Группы в сегментах привлечения средств клиентов физических и юридических лиц на 30 июня 2018 года составляла 22,3% и 13,9% соответственно. В 1 полугодии 2018 года средства клиентов выросли на 7,6% до 9839,2 млрд рублей на фоне увеличения средств клиентов юридических и физических лиц на 4,6% и 12,2% соответственно.
  • Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась на 30 июня 2018 года до 1,9%, по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года .
  • ВТБ Капитал вновь продемонстрировал сильные результаты, возглавив рэнкинги по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A в 1 полугодии 2018 года. В июне 2018 года аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research.
  • Группа ВТБ поддерживает устойчивые показатели достаточности капитала после выплаты дивидендов в июне 2018 года в размере 73,5 млрд рублей на фоне продолжающегося роста кредитования и улучшения прибыльности в 1 полугодии 2018 года: на 30 июня 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,9% и 12,2%, соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 года.

/ СИА /
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