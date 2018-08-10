В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 98,5 млрд рублей

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила значительную чистую прибыль в размере 98,5 млрд рублей, что соответствует коэффициенту возврата на капитал (ROE) на уровне 14%. Также, мы продемонстрировали значительный прогресс в выполнении стратегических планов.
Мы достигли динамичного роста в сегментах розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса наряду с дальнейшим ростом прибыльности корпоративно-инвестиционного бизнеса. Это явилось результатом наших целенаправленных усилий по дальнейшей диверсификации бизнеса и наращиванию доходов от основной деятельности.
Сочетание последовательной политики контроля за расходами и реализованных синергий от внутригрупповых реорганизаций, включая недавнее успешное объединение ВТБ24 и банка ВТБ, позволило нам сдержать рост расходов на уровне ниже инфляции и достичь показателя эффективности расходов (коэффициент расходы / доходы) ниже 40%.
Мы продолжили укреплять структуру баланса и улучшать структуру фондирования, увеличив долю средств клиентов в совокупных обязательствах Группы до 80%, а долю средств физических лиц в совокупных средствах клиентов до 41%, а также сократив коэффициент соотношения кредитов и депозитов до консервативного уровня 95,7%.
В июне 2018 года ВТБ выплатил рекордные дивиденды, увеличив дивидендный доход держателей обыкновенных акций в три раза по сравнению с прошлым годом, в то же время сохранив сильные показатели достаточности капитала. Мы нацелены продолжать развивать ВТБ в качестве лидирующего современного и клиентоориентированного банка, улучшая прибыльность и акционерную стоимость».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
|
млрд рублей
|
1П2018 г.
|
1П2017 г.
|
Изм., %
|
2Кв 2018 г.
|
2Кв 2017 г.
|
Изм., %
|
Чистые процентные доходы
|
238,1
|
227,1
|
4,8%
|
121,8
|
114,1
|
6,7%
|
Чистые комиссионные доходы
|
46,1
|
43,1
|
7,0%
|
24,2
|
23,4
|
3,4%
|
Чистые операционные доходы до создания резервов
|
316,3
|
276,4
|
14,4%
|
163,7
|
131,2
|
24,8%
|
Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы
|
(69,0)
|
(76,0)
|
(9,2%)
|
(48,3)
|
(30,1)
|
(60,5%)
|
Расходы на содержание персонала и административные расходы
|
(124,7)
|
(122,6)
|
1,7%
|
(61,6)
|
(61,0)
|
1,0%
|
Чистая прибыль
|
98,5
|
57,9
|
70,1%
|
43,0
|
30,3
|
41,9%
- Чистая прибыль в 1 полугодии 2018 года увеличилась на 70,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,5 млрд рублей благодаря последовательному росту чистых процентных и комиссионных доходов.
- Чистые процентные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 238,1 млрд рублей в результате роста кредитного портфеля. Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во 2 квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в 1 квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.
- Чистые комиссионные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,1 млрд рублей на фоне продолжающегося роста основных бизнес-линий.
- Стоимость риска в 1 полугодии 2018 года не изменилась по сравнению с 1,6% в 1 полугодии 2017 года и за 2017 год. Расходы на создание резервов составили 69,0 млрд рублей в 1 полугодии 2018 года, снизившись на 9,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
- Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат в 1 полугодии 2018 года, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,4% по сравнению с 44,4% в 1 полугодии 2017 года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 1,7% по сравнению с 1 полугодием 2017 года до 124,7 млрд рублей.
Отчет о финансовом положении
Все балансовые показатели и коэффициенты по состоянию на 30 июня 2018 года, приведенные ниже, сравниваются с соответствующими балансовыми показателями и коэффициентами по состоянию на 31 марта 2018 года и 1 января 2018 года, и подготовлены в соответствии со стандартами IFRS 9 и IFRS 15. Все изменения посчитаны на базе сравнимых балансовых показателей и коэффициентов, посчитанных в соответствии со стандартами IFRS 9 и IFRS 15.
|
млрд рублей
|
30 июня 2018 г.
|
31 марта 2018 г.
|
1 января 2018 г.
|
Изменение за 1П, % или п.п.
|
Изменение за 2Кв, % или п.п.
|
Активы
|
13 683,3
|
13 109,4
|
12 947,4
|
5,7%
|
4,4%
|
Кредиты и авансы клиентам, до вычета резерва
|
10 206,2
|
9 952,8
|
9 841,1
|
3,7%
|
2,5%
|
Кредиты юридическим лицам
|
7 457,6
|
7 353,5
|
7 307,4
|
2,1%
|
1,4%
|
Кредиты физическим лицам
|
2 748,6
|
2 599,3
|
2 533,7
|
8,5%
|
5,7%
|
Средства клиентов
|
9 839,2
|
9 333,3
|
9 144,7
|
7,6%
|
5,4%
|
Средства юридических лиц
|
5 775,3
|
5 513,9
|
5 523,1
|
4,6%
|
4,7%
|
Средства физических лиц
|
4 063,9
|
3 819,4
|
3 621,6
|
12,2%
|
6,4%
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
7,6%
|
7,1%
|
6,9%
|
0,7 п.п.
|
0,5 п.п.
|
Кредиты / Средства клиентов
|
95,7%
|
98,7%
|
99,6%
|
(3,9 п.п.)
|
(3,0 п.п.)
|
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня
|
12,2%
|
12,7%
|
12,6%
|
(0,4 п.п.)
|
(0,5 п.п.)
|
Коэффициент общей достаточности капитала
|
13,9%
|
14,5%
|
14,4%
|
(0,5 п.п.)
|
(0,6 п.п.)
- В 1 полугодии 2018 года кредитный портфель Группы вырос на 3,7% до 10 206,2 млрд рублей в связи с ростом объема кредитования физических и юридических лиц на 8,5% и 2,1% соответственно.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2018 года составила 7,6%, по сравнению с 6,9% на 1 января 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю увеличилось до 7,7% на 30 июня 2018 года по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 июня 2018 года составило 102,3% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 года. В июле-августе 2018 года Группа произвела урегулирование задолженности по двум неработающим кредитам, что привело к снижению общей величины неработающих кредитов на 60,7 млрд рублей до 712,1 млрд рублей, или 7,0% от совокупного кредитного портфеля. Этот уровень соответствует коэффициенту покрытия неработающих кредитов резервами 110,4%.
- Средства клиентов продолжили расти и достигли 80% от совокупных обязательств Группы на 30 июня 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 95,7% на конец 1 полугодия, по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 года. Рыночная доля Группы в сегментах привлечения средств клиентов физических и юридических лиц на 30 июня 2018 года составляла 22,3% и 13,9% соответственно. В 1 полугодии 2018 года средства клиентов выросли на 7,6% до 9839,2 млрд рублей на фоне увеличения средств клиентов юридических и физических лиц на 4,6% и 12,2% соответственно.
- Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась на 30 июня 2018 года до 1,9%, по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года .
- ВТБ Капитал вновь продемонстрировал сильные результаты, возглавив рэнкинги по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A в 1 полугодии 2018 года. В июне 2018 года аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research.
- Группа ВТБ поддерживает устойчивые показатели достаточности капитала после выплаты дивидендов в июне 2018 года в размере 73,5 млрд рублей на фоне продолжающегося роста кредитования и улучшения прибыльности в 1 полугодии 2018 года: на 30 июня 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,9% и 12,2%, соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 года.