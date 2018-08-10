Новости В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 98,5 млрд рублей Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2018 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности. Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, заявил: «В первом полугодии 2018 года группа ВТБ получила значительную чистую прибыль в размере 98,5 млрд рублей, что соответствует коэффициенту возврата на капитал (ROE) на уровне 14%. Также, мы продемонстрировали значительный прогресс в выполнении стратегических планов. Мы достигли динамичного роста в сегментах розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса наряду с дальнейшим ростом прибыльности корпоративно-инвестиционного бизнеса. Это явилось результатом наших целенаправленных усилий по дальнейшей диверсификации бизнеса и наращиванию доходов от основной деятельности. Сочетание последовательной политики контроля за расходами и реализованных синергий от внутригрупповых реорганизаций, включая недавнее успешное объединение ВТБ24 и банка ВТБ, позволило нам сдержать рост расходов на уровне ниже инфляции и достичь показателя эффективности расходов (коэффициент расходы / доходы) ниже 40%. Мы продолжили укреплять структуру баланса и улучшать структуру фондирования, увеличив долю средств клиентов в совокупных обязательствах Группы до 80%, а долю средств физических лиц в совокупных средствах клиентов до 41%, а также сократив коэффициент соотношения кредитов и депозитов до консервативного уровня 95,7%. В июне 2018 года ВТБ выплатил рекордные дивиденды, увеличив дивидендный доход держателей обыкновенных акций в три раза по сравнению с прошлым годом, в то же время сохранив сильные показатели достаточности капитала. Мы нацелены продолжать развивать ВТБ в качестве лидирующего современного и клиентоориентированного банка, улучшая прибыльность и акционерную стоимость». ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Отчет о прибылях и убытках млрд рублей 1П2018 г. 1П2017 г. Изм., % 2Кв 2018 г. 2Кв 2017 г. Изм., % Чистые процентные доходы 238,1 227,1 4,8% 121,8 114,1 6,7% Чистые комиссионные доходы 46,1 43,1 7,0% 24,2 23,4 3,4% Чистые операционные доходы до создания резервов 316,3 276,4 14,4% 163,7 131,2 24,8% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы (69,0) (76,0) (9,2%) (48,3) (30,1) (60,5%) Расходы на содержание персонала и административные расходы (124,7) (122,6) 1,7% (61,6) (61,0) 1,0% Чистая прибыль 98,5 57,9 70,1% 43,0 30,3 41,9% Чистая прибыль в 1 полугодии 2018 года увеличилась на 70,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,5 млрд рублей благодаря последовательному росту чистых процентных и комиссионных доходов.

Чистые процентные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 238,1 млрд рублей в результате роста кредитного портфеля. Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во 2 квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в 1 квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году.

Чистые комиссионные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,1 млрд рублей на фоне продолжающегося роста основных бизнес-линий.

Стоимость риска в 1 полугодии 2018 года не изменилась по сравнению с 1,6% в 1 полугодии 2017 года и за 2017 год. Расходы на создание резервов составили 69,0 млрд рублей в 1 полугодии 2018 года, снизившись на 9,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года.

Группа продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат в 1 полугодии 2018 года, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,4% по сравнению с 44,4% в 1 полугодии 2017 года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 1,7% по сравнению с 1 полугодием 2017 года до 124,7 млрд рублей. Отчет о финансовом положении Все балансовые показатели и коэффициенты по состоянию на 30 июня 2018 года, приведенные ниже, сравниваются с соответствующими балансовыми показателями и коэффициентами по состоянию на 31 марта 2018 года и 1 января 2018 года, и подготовлены в соответствии со стандартами IFRS 9 и IFRS 15. Все изменения посчитаны на базе сравнимых балансовых показателей и коэффициентов, посчитанных в соответствии со стандартами IFRS 9 и IFRS 15. млрд рублей 30 июня 2018 г. 31 марта 2018 г. 1 января 2018 г. Изменение за 1П, % или п.п. Изменение за 2Кв, % или п.п. Активы 13 683,3 13 109,4 12 947,4 5,7% 4,4% Кредиты и авансы клиентам, до вычета резерва 10 206,2 9 952,8 9 841,1 3,7% 2,5% Кредиты юридическим лицам 7 457,6 7 353,5 7 307,4 2,1% 1,4% Кредиты физическим лицам 2 748,6 2 599,3 2 533,7 8,5% 5,7% Средства клиентов 9 839,2 9 333,3 9 144,7 7,6% 5,4% Средства юридических лиц 5 775,3 5 513,9 5 523,1 4,6% 4,7% Средства физических лиц 4 063,9 3 819,4 3 621,6 12,2% 6,4% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 7,6% 7,1% 6,9% 0,7 п.п. 0,5 п.п. Кредиты / Средства клиентов 95,7% 98,7% 99,6% (3,9 п.п.) (3,0 п.п.) Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 12,2% 12,7% 12,6% (0,4 п.п.) (0,5 п.п.) Коэффициент общей достаточности капитала 13,9% 14,5% 14,4% (0,5 п.п.) (0,6 п.п.) В 1 полугодии 2018 года кредитный портфель Группы вырос на 3,7% до 10 206,2 млрд рублей в связи с ростом объема кредитования физических и юридических лиц на 8,5% и 2,1% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2018 года составила 7,6%, по сравнению с 6,9% на 1 января 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю увеличилось до 7,7% на 30 июня 2018 года по сравнению с 7,5% на 1 января 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 июня 2018 года составило 102,3% по сравнению с 107,9% на 1 января 2018 года. В июле-августе 2018 года Группа произвела урегулирование задолженности по двум неработающим кредитам, что привело к снижению общей величины неработающих кредитов на 60,7 млрд рублей до 712,1 млрд рублей, или 7,0% от совокупного кредитного портфеля. Этот уровень соответствует коэффициенту покрытия неработающих кредитов резервами 110,4%.

Средства клиентов продолжили расти и достигли 80% от совокупных обязательств Группы на 30 июня 2018 года, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 95,7% на конец 1 полугодия, по сравнению с 99,6% на 1 января 2018 года. Рыночная доля Группы в сегментах привлечения средств клиентов физических и юридических лиц на 30 июня 2018 года составляла 22,3% и 13,9% соответственно. В 1 полугодии 2018 года средства клиентов выросли на 7,6% до 9839,2 млрд рублей на фоне увеличения средств клиентов юридических и физических лиц на 4,6% и 12,2% соответственно.

Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась на 30 июня 2018 года до 1,9%, по сравнению с 2,8% на 1 января 2018 года .

ВТБ Капитал вновь продемонстрировал сильные результаты, возглавив рэнкинги по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A в 1 полугодии 2018 года. В июне 2018 года аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research.

Группа ВТБ поддерживает устойчивые показатели достаточности капитала после выплаты дивидендов в июне 2018 года в размере 73,5 млрд рублей на фоне продолжающегося роста кредитования и улучшения прибыльности в 1 полугодии 2018 года: на 30 июня 2018 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,9% и 12,2%, соответственно, по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января 2018 года. eg

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