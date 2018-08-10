Офисы банка «Траст» до октября перейдут под бренд «Открытие»

Банк «Открытие» начал трансформацию региональных отделений банка «Траст», на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. В течение трех месяцев 32 отделения банка «Траст» в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом «Открытие».

Процесс присоединения отделений под новым брендом начался в июле. Первыми реорганизованными офисами стали московское отделение на Кутузовском проспекте, а также отделения «Траста» в Подольске, Туле, Липецке и Твери. Завершится процесс присоединения офисов продаж к 5 октября текущего года.

«Действующим и новым клиентам обновленных офисов предоставлены современные и качественные услуги и продукты банка «Открытия». При этом все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с банком «Траст», сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме», - сообщил вице-президент, директор Департамента управления сетью банка «Открытие» Антон Анищенко.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

«Открытие» сегодня – это полностью диверсифицированная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят банки «Траст» и «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант», «НПФ электроэнергетики», «НПФ «РГС» (пенсионная индустрия) и «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

По состоянию на 1 марта капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 201 млрд рублей, активы — 1,6 трлн рублей. На сегодняшний день у банка большой запас по капиталу, а по размеру активов банк «Открытие» занимает 6 место на российском рынке. Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 190 000 юридических лиц и более 2,7 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.