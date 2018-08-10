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Банк «Союз» открывает офис нового формата в Воронеже

10 августа 2018

Банк «Союз» открывает 9 августа  2018 года операционный офис «Воронежский» по адресу: 394068, г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, д. 10.

Новый офис будет предоставлять  комплекс банковских услуг банка «Союз» для физических лиц. В их числе: привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выпуск и обслуживание банковских карт, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, различные программы кредитования физических лиц, оказание консультационных и информационных услуг по вопросам, касающимся предоставляемых услуг и т.д. В операционном офисе будет работать банкомат в режиме работы офиса.

Режим обслуживания клиентов - физических лиц: 

 

  • Понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00;
  • Суббота - воскресенье - выходной. 

 

Сергей Фабричнов, директор департамента региональной сети банка «Союз»:

- Основной целью открытия операционного офиса «Воронежский» является предоставление  широкого комплекса банковских услуг частным лицам в максимально короткие сроки. Его особенностью  является относительно небольшая площадь помещения  и возможность проводить стандартные операции с помощью устройств самообслуживания.   Экономия времени клиента, качественное обслуживание, возможность воспользоваться в одном месте услугами банка и получить грамотное финансовое консультирование – это далеко не все плюсы данного формата. В ОО «Воронежский» можно будет воспользоваться предложениями партнеров банка - страховых и управляющих компаний.


/ СИА /
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