Примсоцбанк улучшает условия по «Семейной ипотеке»

Примсоцбанк начинает прием заявок по обновлённой программе «Семейная ипотека с господдержкой». Теперь на льготную ставку 6% могут претендовать семьи, в которых родился второй и/или последующий ребёнок.

— Ранее под условия «Семейной ипотеки» подходили только семьи со вторым и третьим ребёнком . . Теперь, после внесения изменений в госпрограмму, на приобретение жилья по льготной ставке сможет претендовать большее число семей, — прокомментировал Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Кроме того, максимальная сумма кредита по программе была увеличена до 12 млн. рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн. руб. – для иных субъектов РФ. Мы прогнозируем повышение спроса на данную программу, а значит большее количество семей сможет улучшить свои жилищные условия.

Льготная ставка работает только при приобретении жилья на первичном рынке жилья. Второй и/или последующий ребёнок также должен родиться в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. При соблюдении этих условий, клиенты банка получат льготную ставку 6% годовых на срок от 3 до 8 лет.

Обязательными для участия в программе являются первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости и имущественное страхование. Страховать жизнь и здоровье или нет – выбирает сам заемщик, ставка при этом не меняется.

Подробные условия по программе «Семейная ипотека с господдержкой» можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.