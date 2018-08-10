В Иркутской области будут судить серийного интернет-мошенника

В Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Тайшета, обвиняемого в серии интернет-мошенничеств. Его жертвами стали жители Приангарья, Забайкальского края, Томской области и ряда других субъектов страны.

В конце лета прошлого года в Тайшете сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя райцентра, который подозревается в совершении интернет-афер, связанных с продажей несуществующего товара.

Так, в полицию Красноярского края поступило сообщение от 42-летнего жителя города Абакан, который сообщил, что его обманули мошенники. В ходе проверки информации установлено, что на сайте «Дром» заявитель увидел объявление о продаже иномарки. Заинтересованный этим предложением мужчина позвонил продавцу. Тот с готовностью согласился продать автомобиль, но в качестве задатка попросил перевести ему 35 тысяч рублей якобы в качестве предоплаты. После того, как житель Абакана выполнил это условие, объявление было удалено со страниц сайта, а владелец авто перестал отвечать на звонки.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что предполагаемый мошенник проживает в городе Тайшете. У молодого человека были изъяты несколько сотовых телефонов, банковские карты, а также более десяти сим-карт.

Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого ещё к 9 эпизодам аналогичных преступлений. Предполагаемый аферист действовал по известной схеме – он брал с потенциальных покупателей в качестве предоплаты за несуществующие товары по несколько тысяч рублей, а потом переставал отвечать на их телефонные звонки. Его жертвами стали жители Приангарья, Забайкальского края, Томской области и ряда других субъектов страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.