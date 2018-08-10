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В Иркутском районе завершен ремонт дороги к поселку Березовый

10 августа 2018

Ремонт дороги «Подъезд к поселку индивидуальной застройки Березовый» завершился в Иркутском районе. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Работы выполнялись в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

На объекте было восстановлено земляное полотно, а также существующие кюветы. Общая протяженность участка составила 1,2 км. 

- В связи с образованием заторов при выезде транспортных средств с автомобильной дороги «Подъезд к поселку индивидуальной застройки Березовый» на автомобильную дорогу «Иркутск – садоводство «Дорожный строитель» и большим количеством обращений от граждан и администрации  муниципального образования было принято решение также произвести работы по обустройству  дополнительной  полосы движения, - сказал Евгений Липатов.

Из областного бюджета на объект было выделено 13,2 млн рублей. Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге предусмотрена установка новых дорожных знаков на металлических стойках и пластиковых сигнальных столбиков, а также нанесение дорожной разметки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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