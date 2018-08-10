Банк ГЛОБЭКС решено присоединить к Связь-Банку

9 августа 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка), на котором было принято решение о реорганизации Банка путем присоединения к нему АО КБ «ГЛОБЭКС».

На базе филиалов Банка «ГЛОБЭКС» будут открыты Центральный, Невский, Сибирский, Донской и Поволжский филиалы ПАО АКБ «Связь-Банк».

В результате реорганизации Связь-Банк станет правопреемником Банка «ГЛОБЭКС» по всем правам и обязанностям. Клиенты получат больше возможностей как для развития и финансирования бизнеса, так и для обслуживания, благодаря расширенной продуктовой линейке и разветвленной сети отделений.

Главным акционером объединенного Банка останется государственная корпорация Внешэкономбанк, что является гарантом надежности и благоприятно скажется на дальнейшей деятельности объединенного банка.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).