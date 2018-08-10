Иркутская область заняла второе место среди регионов СФО по показателю наименьшего индекса цен на продовольственные товары

Иркутская область в июле заняла второе место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа (СФО) по показателю наименьшего индекса потребительских цен на продовольственные товары. Об этом сообщает временно замещающая должность руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Фото: irkobl.ru

По информации пресс-службы правительства Приангарья, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики отмечает в регионе с начала года (июль 2018 года к декабрю 2017 года) рост потребительских цен на продовольственные товары, который составил составил 100,7%. Такой темп роста ниже, чем в среднем по СФО (101,3%) и России (101,8%).

В июле 2018 года зафиксирована дефляция на розничном рынке продовольствия без учета роста цен на алкогольные напитки. Цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,1%.

Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в июле отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту, куриные яйца, гречневую крупу (ядрицу), поваренную соль, мороженую неразделанную рыбу, молоко 2,5-3,2% жирности, подсолнечное масло, вермишель, говядину (кроме бескостного мяса), рис и черный чай.

Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования в регионе продолжается работа по дальнейшему развитию социальных проектов, предполагающих реализацию отдельных продовольственных товаров первой необходимости с минимальными торговыми надбавками. Всего социальные проекты реализуются более чем в 1200 предприятиях торговли Приангарья.