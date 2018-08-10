Около 99 млн рублей направят на увеличение субвенций для школ и детсадов Приангарья в 2019 году

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал инициативу регионального министерства образования о необходимости корректировки методик расчёта нормативов финансирования фонда оплаты труда и учебных расходов образовательных учреждений. На рабочем совещании было принято решение 1 января 2019 года увеличить сумму субвенций, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра образования региона Валентины Перегудовой.

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Эти средства выделяются школам и детским садам из областного бюджета один раз в год и могут быть направлены на приобретение учебников, учебных пособий, спортивного инвентаря, компьютеров, игр, игрушек, музыкальных инструментов и другого оборудования, необходимого для образовательного процесса.

На сегодняшний день размер норматива составляет 500 рублей на одного воспитанника детского сада, 1500 рублей – на одного учащегося школы. Средства из областного бюджета на повышение субвенций будут направляться поэтапно. В 2019 году из бюджета поступит 99,1 млн рублей, в 2020 году – 130,1 млн рублей. Таким образом, в 2019 году норматив будет увеличен до 750 рублей для детских садов и до 1700 рублей для школ. В 2020 году суммы субвенций составят 1000 рублей для детских садов и 2000 рублей для школ.

– Нормативы финансирования фонда оплаты труда и учебных расходов не индексировались в течение последних пяти лет. Потребность в данной корректировке в сторону увеличения давно назрела, об этом не раз говорил и профсоюз работников образования. Школы и детские сады почувствуют эту прибавку, – отметила Валентина Перегудова.