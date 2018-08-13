ВВП России во 2 квартале 2018 года вырос на 1.8% не без помощи санкций и ЧМ по футболу

Росстат в пятницу обнародовал первую предварительную оценку темпов роста ВВП РФ за 2 квартал 2018 года. В годовом исчислении российский ВВП во 2 квартале вырос на 1.8%. Напомним, что по итогам 1 квартала ВВП России вырос к 1 кварталу 2017 г. только на 1.3%.

Мы предполагаем, что основными драйверами динамичного роста ВВП во втором квартале стали, во-первых, цены на нефть, которые за квартал выросли на 17%, во-вторых, рост в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на фоне импортозамещения. В 1 полугодии, по данным Росстата, объем промышленного производства вырос на 3% в годовом исчислении, а во втором квартале – на 3.2% год-к-году, и это, несомненно, повлияло на рост ВВП.

Рубль во 2 квартале из-за новых санкций США обесценился на 9% к доллару, что обратило санкции в их противоположность – фактор импортозамещения снова начал влиять на экономику России. Прошедший в июне в 11 российских городах чемпионат мира по футболу, вероятно, тоже внес свой вклад в рост ВВП страны, но этот вклад был небольшим, по предварительным оценкам, не более 0.2 процентного пункта.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в конце июля обнародовал предварительные данные о том, как чемпионат мира по футболу повлиял на экономику Москвы: бюджет столицы заработал 14.8 млрд руб., что позволило окупить затраты на строительство футбольной инфраструктуры всего за месяц более чем наполовину, Москву только за время чемпионата мира посетили 2.3 млн иностранных туристов. Таким образом, мы можем увидеть влияние прошедшего события на сектора розничной торговли и услуг, которые, вероятно, во втором квартале чувствовали себя немного лучше, чем в первом. При этом во втором квартале ЧМ-2018 и его итоги были учтены в ВВП только наполовину, остальное уже скажется на итогах 3 квартала.

Теперь от Росстата мы будем ждать новостей о структуре ВВП для более детальной оценки причин ускорения экономического роста и вывода о стабильности роста. Однако в моменте новость не повлияла на курс рубля, он продолжает падать к доллару на 1.3%.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари