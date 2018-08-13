Поделится ли мир на валютные зоны?

Объединенный ЦБ Африки будет основан к 2043 году вместе с единой африканской валютой. Об этом заявил руководитель ЦБ Египта Тарек Амер по итогам форума Ассоциации Центральных банков Африки в Шарм-эш-Шейхе. «Кроме того, необходимо, чтобы африканские страны достигли определенного экономического и финансового уровня, который связан с темпами роста, уровнем инфляции, размером внешних резервов и бюджетных дефицитов», — сказал Амер.

Данное заявление имеет очень серьезные финансовые и геополитические последствия. Как известно, бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи предлагал создать единое африканское государство с арабо-негритянским населением численностью примерно в 200 миллионов человек. Это, конечно, меньше необходимых для суверенного рынка 250 млн., но тоже очень амбициозный проект. Идеи введения единой валюты и объединение стран Африки в одно федеративное устройство были активно поддержаны рядом арабских государств и почти всеми государствами Африки. Противниками идеи выступили ЮАР и руководство Лиги арабских государств. Считается, что планы Каддафи очень не нравились Западу, прежде всего, Франции и США, и стали одной из причин его физического устранения.

Так или иначе, тенденция будущего распада глобального долларового мира налицо. США сами стимулируют данный процесс санкциями против России и торговыми барьерами в отношении других стран. Впрочем, у президента Дональда Трампа проблемные отношения с глобалистской англо-саксонской элитой, и может быть для него единая валюта для США, Канады и Мексики - лучший вариант, чем нынешний американский доллар. Под ввод новой валюты можно будет, кстати, провести и реструктуризацию американского долга.

Банк России продал почти все свои американские облигации, и этот риск его вряд ли серьезно затронет. А вот рядовых россиян это может коснуться очень серьезно. Для граждан США, вероятно, обмен на новые деньги будет осуществляться в пропорции 1 к 1, а для граждан других государства, тем более таких недружественных, как Россия, однозначно в другой. В общем, дорогие россияне, храните свои деньги в рублях, ОФЗ и акциях ведущих российских компаний.

Ну и в заключение, Евразийский союз есть, а единой евразийской валюты нет. Нехорошо такой продвинутой стране, как Россия, быть в хвосте мировых трендов. Пора Москве заняться этим вопросом, учитывая, что международные резервы ЦБ РФ в размере $460 млрд. это позволяют. А для начала следует перейти к политике сильного рубля, чтобы не только порадовать своих граждан, но и повысить доверие к российской национальной валюте в Беларуси и Казахстане.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари