ВТБ в июле увеличил выдачу ипотечных кредитов на 65%

За июль 2018 г. ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до 53,2 млрд рублей. Всего с начала года объем выдач составил 300 млрд рублей, что на 40% превышает результат за семь месяцев прошлого года. Ипотечный портфель банка на 1 августа превысил 1,2 трлн рублей.

Порядка 50% из оформленных кредитов — сделки на приобретение квартир в новых домах. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется программа «Больше метров — меньше ставка». За семь месяцев текущего года ею воспользовались 15 тыс. человек, оформивших кредиты на 57 млрд руб. По сравнению с январем-июлем прошлого года число выдач выросло в 1,5 раза.

Большим спросом у клиентов также пользуется программа рефинансирования. За семь месяцев 2018 г. ей воспользовались 19,2 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 37,2 млрд рублей. По сравнению с январем-июлем прошлого года показатель вырос в четыре раза.

Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% (в рамках предложения «Больше метров — меньше ставка» при площади от 65 кв. м). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ ипотека предлагается под 9%, для других групп клиентов — под 9,3%.