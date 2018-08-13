РСХБ увеличил кредитование сезонных работ на 20%

В январе-июле 2018 года Россельхозбанк направил на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 192 млрд рублей, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них 43 млрд рублей было выдано субъектам малого и среднего предпринимательства.

РСХБ уверенно удерживает лидерскую позицию на российском рынке финансирования сезонных работ и стабильно удовлетворяет платежеспособный спрос сельхозпроизводителей на данные цели.