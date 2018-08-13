Примсоцбанк предлагает клиентам круглосуточное медицинское консультирование

Примсоцбанк объявляет о запуске нового продукта «Онлайн доктор» с 10 августа 2018 года. Сервис позволяет круглосуточно получать консультации от высококвалифицированных врачей с помощью сайта и мобильного приложения.
Онлайн-консультация не может заменить полноценное медицинское обследование, но может помочь в выходные дни, в вечернее время, в путешествиях или командировках, когда нет времени или возможности обратиться в медицинское учреждение за помощью.
— Сервис нужен тем, кто не хочет стоять в очередях, но оставаться в неведении или платить большие деньги за сервис платных больниц не собирается. Далеко не во всех случаях необходим очный осмотр. Опытному врачу зачастую достаточно получить подробное описание симптомов или ознакомиться с анализами, — комментирует Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — «Онлайн доктор» создан для тех случаев, когда срочно нужен совет специалиста, но до вызова «неотложки» ещё далеко.
Возможность дистанционного общения с врачами не только значительно экономит время и деньги на очных посещениях медучреждений, но и минимизирует возможный вред здоровью от самолечения за счёт простого и оперативного получения информации от профессиональных медиков
Для получения консультации необходимо устройство с доступом в интернет. Связь с врачами осуществляется посредством сайта или мобильного приложения «Онлайн доктор». Максимальное время ожидания специалиста – 3 минуты.
Врачи сервиса «Онлайн доктор» консультируют как по взрослым, так и по детским заболеваниям. Специализация терапевт/педиатр зависит от выбранного тарифа. Срок действия услуги – 12 месяцев с момента приобретения. Подробную информацию можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8(800)200-42-02.