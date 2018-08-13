В Иркутской области на одну семейную животноводческую ферму стало больше

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков принял участие в открытии семейной животноводческой фермы в муниципальном образовании «Хохорск» Боханского района. Ферма открыта в рамках проекта «Разведение крепного рогатого скота калмыкской породы для производства говядины».

Как рассказал министру глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иван Имихеев, в 2016 году он получил грант в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы за счет средств федерального бюджета 7,9 млн рублей и областного - более двух млн рублей. Сметная стоимость строительства составила более восьми миллионов рублей, собственных средств затрачено около 3,3 млн рублей. На деньги гранта был построен коровник-родильня, кормохранилище, приобретены племенные животные (пять быков-производителей калмыкской породы), 12 единиц сельскохозяйственной техники для заготовки сена, сенажа.

Выйти на проектную мощность здесь планируют в 2020 году, маточное поголовье составит 300 коров, производство мяса в живом весе - 63,1 тонны в год.

– За два года, пока работали над открытием фермы, мы дополнительно трудоустроили четырех человек. Теперь у нас 10 работников. Кроме того, с 2016 по 2020 год мы реализуем инвестиционный проект «Разведение крупного рогатого скота калмыкской породы для производства говядины». В рамках проекта приобретены трактор, сеялки пневматические, плуги, бороны. К 2020 году планируем создать дополнительно 10 рабочих мест, увеличить производство мяса, – рассказал Иван Имихеев.

В ходе осмотра фермы Илья Сумароков подчеркнул, мясное направление является приоритетным для продовольственной безопасности Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, семейная животноводческая ферма в Хохорске стала третьим хозяйством этого направления, открывшимся в Боханском районе. Напомним, что с 2012 года в Иркутской области действует целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». За период 2012-2017 годов на развитие семейных животноводческих ферм поддержку получило 48 хозяйств на сумму 454,3 млн рублей, в том числе 70 млн рублей в 2017 году.